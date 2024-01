Aversa, chiesa di Sant’Antonio al Seggio: al via lavori ristrutturazione convento

Aversa (Caserta) – “E’ un grande e santo giorno. Dopo anni di attesa, sono iniziati finalmente i lavori di riqualificazione della chiesa di Sant’Antonio al Seggio. Ringraziamo il Signore e tutti quelli che ci hanno aiutato per giungere a questo meraviglioso risultato”. Lo dichiara soddisfatto Padre Mariano Del Piano, Rettore dell’Ordine dei Frati minori conventuali, che ha amorevolmente seguito, passo dopo passo, tutto il complicato iter tecnico e burocratico per far rivivere lo splendido complesso monastico. Si interverrà per ristrutturare e consolidare il prezioso convento attiguo alla chiesa, chiuso da anni perché gravemente danneggiato da vaste infiltrazioni di acqua nel sottosuolo. – continua sotto –

Lo storico complesso monumentale, di proprietà del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, fu chiuso il 12 novembre del 2017 perché dichiarato inagibile, costringendo, così, i frati francescani, la cui presenza in città è attestata al XIII secolo, ad abbandonare l’antica dimora. Poi, finalmente, sono arrivati i fondi del Recovery Fund e all’edificio sacro sono stati assegnati un milione di euro per il suo recupero.

Riprenderà la sua opera di bene, quindi, un grande centro di spiritualità affidato ai Frati minori conventuali della Campania e Basilicata, la cui chiesa fu la prima, a livello mondiale, ad essere dedicata a Sant’Antonio da Padova ed è da sempre cuore pulsante della parte più antica e affascinante della città.

Grande soddisfazione soprattutto tra i fedeli che hanno sempre fatto sentire la loro voce per far ritornare definitivamente i padri francescani ad Aversa, dove sono stati sempre molto amati. Infatti, fin dal giorno della riapertura della chiesa, il 16 marzo 2021, i padri hanno riattivato tutte le funzioni religiose e le Sante Messe. Con la costante presenza di Padre Domenico Sportiello, inoltre, sono ripartite anche le attività e gli incontri di formazione dell’Ordine francescano secolare.