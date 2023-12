Natale a Santa Maria CV, concerto per Telethon con Demo Morselli e Marcello Cirillo

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Ci sarà l’Orchestra di Demo Morselli, rinomato musicista e compositore, ad allietare – insieme ad altri artisti – la 14esima edizione del concerto di Natale a favore di Telethon organizzato per il 20 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. – continua sotto –

L’evento porta la firma di Gianfranco Di Rienzo, poliedrico musicista, batterista e autore di diverse iniziative legate al mondo della musica e dello spettacolo.

La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative del Comune di Santa Maria Capua Vetere, in particolare quelle del locale Comitato Feste, in collaborazione con la Fondazione Telethon, l’Ordine forense e l’Associazione Fondiaria d’Angiò. Quest’anno, Di Rienzo, che peraltro terminerà anche la sua carriera di tecnico comunale dopo 44 anni di attività, è andato oltre le aspettative organizzando, grazie alle sue dirette conoscenze, lo spettacolo natalizio che vedrà anche la presenza di Francesca Borrelli e soprattutto della «guest star» Marcello Cirillo, artista di grande talento con un background professionale di tutto rispetto.

La serata sarà arricchita dalla presenza di altri ospiti, tra cui Francesco Boccia (autore e scrittore della canzone Grande Amore che ha vinto Sanremo con Il Volo); i maestri Lello Petrarca, Angelo Barricelli e Antonio De Cato che, insieme a Gianfranco Di Rienzo, si esibiranno in un omaggio musicale in ricordo di Vittorio De Scalzi dei New Trolls scomparso un anno e mezzo fa. – continua sotto –

Nel corso della serata inoltre, si celebrerà anche il nome di un artista sammaritano che sta danno lustro alla città già da qualche anno: in particolare, il giovane attore di cinema e teatro Francesco Russo al quale andrà un riconoscimento dell’amministrazione comunale.

A presentare la serata per il terzo anno l’avvocato Antonello Salzano, rivelatosi particolarmente efficace nella conduzione dello spettacolo. Non mancherà l’angolo del trio «Le note in Sol» che intratterrà il pubblico con la loro musica coinvolgente.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 320 2150073. L’evento è sostenuto da Sagres, il Gruppo Catone e Mondadori Bookstore dove sono in vendita i biglietti per il concerto.