Aversa, un Natale al buio per molte strade: la soluzione, forse, a fine gennaio

Aversa (Caserta) – Chi si augurava che l’illuminazione pubblica riprendesse a funzionare prima di Natale rimarrà deluso. Perché, stando a notizie ottenute negli uffici comunali, in via confidenziale giacché è stato impossibile contattare la commissaria prefettizia Gerardina Basilicata per avere notizie certe, l’illuminazione pubblica tornerà funzionante a fine gennaio, se tutto va bene. – continua sotto –

Scaduto a giugno il contratto di manutenzione esistente con la Citelium, che oggi si chiama Edison, sarebbe stato necessario rinnovarlo o bandire una gara d’appalto per garantire il servizio, cose che a quanto pare non sarebbero state fatte dall’amministrazione Golia prima che venisse sfiduciata. Data la necessità di intervenire per non lasciare al buio la città, facendo riferimento al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), sarebbe stato affidato il servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica alla Sofein spa.

Ad oggi, però, il contratto non sarebbe stato ancora attivato per la necessità di espletare atti burocratici che richiederebbero, secondo quando è stato riferito, un paio di mesi. Di conseguenza, le strade che oggi sono al buio resteranno in tale condizione e a queste potranno aggiungersene altre che ancora presentano qualche lampione funzionante.

Altro che le luci di Natale, insomma. Anche se, stando a quando si leggeva sul sito del comune, già mesi fa era stato dato il via ad un avviso pubblico per realizzare una “illuminazione artistica del patrimonio culturale” della città con scadenza 15 settembre 2023, “data l’urgenza”, come si sottolineava nell’avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente e sul Sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.