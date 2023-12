Aversa, l’auspicio natalizio di Pollini: “In Italia si ponga fine alla burocrazia elefantiaca”

Aversa (Caserta) – “Pronunciare la parola auguri è davvero molto difficile in un momento come quello che stiamo vivendo, circondati dalle guerre di conquista, indeboliti da una profonda crisi economica che aumenta le sacche della povertà e un decadimento sociale e morale. L’unica cosa, quindi, che possiamo augurare, e lo facciamo con tutto il cuore, è che cresca la speranza di vivere in un mondo in cui la Pace sia condivisa da tutti i popoli e che si possa vivere in comunione e fraternità”. – continua sotto –

Questo è l’augurio che, in generale, Maurizio Pollini, vicepresidente della Camera di Commercio di Caserta, vicepresidente della Giunta Regionale di Confesercenti Campania, presidente di “Sos Imprese – Rete di Legalità”, presidente onorario di Confesercenti Caserta, e consigliere nazionale della Fondazione del Leone d’Oro, rivolge a tutti in vista del Natale.

Ma da persona che ha sempre rivendicato i diritti delle imprese, in particolare delle piccole e medie attività italiane, Pollini coglie l’occasione per auspicare, inoltre, “che in Italia si ponga fine alla burocrazia elefantiaca, si eliminino le tante incombenze e le complicate e intricate procedure e che la nostra nazione smetta di essere quella in cui si pagano più tasse d’Europa”.