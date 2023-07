Spaccio di droga a Mondragone e Castel Volturno: sgominata banda da extracomunitari

Una rete di spacciatori extracomunitari che vendeva droga ad acquirenti della provincia di Caserta e del basso Lazio è stata smantellata a Castel Volturno, sul litorale domizio, in un’operazione condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. – continua sotto –

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di diversi componenti del sodalizio criminale. 5 indagati sono finiti in carcere, altri 2 sottoposti ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti delle indagini che hanno consentito di accertare, tra i mesi di giugno 2020 e marzo 2021, le condotte criminali poste in essere dal gruppo che aveva avviato in maniera continuativa una florida attività di spaccio al dettaglio di eroina, cocaina e crack tra Mondragone e Castel Volturno, in aree urbane degradate, ad acquirenti per lo più italiani, di fascia d’età compresa tra i 20 e i 50 anni, provenienti da altri comuni della provincia di Caserta e anche dal basso Lazio. Nel corso delle indagini sono stati operati molteplici recuperi di sostanza stupefacente e arresti in flagranza.

I carabinieri del reparto mondragonese, inoltre, nel corso di un contestuale ampio servizio di controllo straordinario del territorio del litorale, hanno effettuato numerose perquisizioni e sequestrato 215 grammi di cocaina pura, 40 grammi di hashish, 12.365 euro in contanti e un bilancino di precisione, arrestando in flagranza di due persone.