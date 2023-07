Sviluppo e occupazione, Aversano: “Zes anche nell’agro di Aversa a favore delle imprese”

Aversa (Caserta) – “Diamo una spinta all’estensione delle Zes – Zone economiche speciali anche nei territori dell’agro aversano. All’interno delle Zes le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Bisogna favorire le creazioni di condizioni speciali in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo di alcune aree del Paese come il nostro Sud Italia e la Campania in particolare, delle imprese già operanti, nonché di insediamento di nuove imprese in queste aree”. Così Salvatore Aversano, consigliere regionale della Campania, che questa sera (mercoledì 26 luglio, ndr.) sarà al ristorante “Dodici” di Aversa, alle ore 19.30, per illustrare un’opportunità unica per le imprese del territorio per incentivare gli investimenti al Sud. – continua sotto –

Il Decreto legge numero 91 del 20 giugno 2017 – convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 numero 123 (Guri Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni – nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zes con agevolazioni.

Per quanto riguarda le unità territoriali parzialmente incluse nella perimetrazione della Zes, potranno essere richiesti chiarimenti agli uffici della Regione. Stasera, infatti, saranno invitati tutti gli imprenditori e gli stakeholder del territorio e le aziende che ritengono di poter incrementare anche l’occupazione. Nell’ultima legge di bilancio sono stati confermati i bonus a favore del Mezzogiorno e sono stati prolungati di un anno i crediti d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali e in attività di R&S nonché quelli nelle Zes e per gli impianti di compostaggio.

“Ora il Sud e l’area aversana – sottolinea Aversano – diano una spinta verso l’occupazione, la sicurezza sul luogo di lavoro e la crescita attraverso lo sviluppo”.