“La Pinetamare che vorrei”, studenti intervistano turisti in spiaggia

Castel Volturno (Caserta) – Tornare ai grandi fasti del passato è probabilmente difficile per il territorio di Pinetamare-Villaggio Coppola, sulla costa di Castel Volturno, ma basta poco per raggiungere almeno una “normalità”. – continua sotto –

Pulizia, educazione e civiltà: questo chiedono, semplicemente, i frequentatori delle spiagge del litorale, molti che arrivano non solo dal Casertano ma da tante zone della provincia di Napoli, alcuni anche da fuori Campania.

A raccogliere commenti e proposte sono stati gli allievi dell’istituto comprensivo Pinetamare, guidato dal dirigente scolastico Enzo Maiorca, impegnati nel progetto del “Tg Village”, il web notiziario dell’istituto, creato, in collaborazione con Pupia.Tv, tramite il Pon Fse “Socialità ed Accoglienza” per il potenziamento delle competenze degli studenti, curato dal professor Biagio Raucci, tutor interno, e dal giornalista e direttore di Pupia, Antonio Taglialatela, esperto esterno, che ha coinvolto un gruppo di allievi della scuola secondaria di primo grado, i quali, nel corso del mese di giugno, hanno lavorato, con diversi ruoli, come una vera e propria redazione giornalistica. Il messaggio finale dei ragazzi è chiaro e coinciso: “Venite a Pinetamare…ma non sporcate!”.

