Giugliano, estorsioni a imprenditori per conto del clan Mallardo: 3 arresti

Gli uomini della Direzione investigativa antimafia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, a carico di 3 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione aggravate dalle modalità mafiose. – continua sotto –

Il provvedimento è frutto delle indagini svolte dalla Dia di Napoli e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, a carico, tra gli altri, di un imprenditore edile di Giugliano in Campania che avrebbe avuto un rapporto di contiguità con il clan Mallardo, operante in Giugliano in Campania e comuni limitrofi, al fine di ottenere favori.

In particolare, l’imprenditore avrebbe posto in essere condotte estorsive a danno di altri imprenditori. Arrestati altri due soggetti ritenuti intranei al clan Mallardo, gravemente indiziati di aver estorto la somma di 90mila euro ad un imprenditore edile di Giugliano per i lavori di costruzione di un complesso residenziale composto da 12 appartamenti.

