Estate 2023, Trovaprezzi.it analizza ricerche online dei prodotti solari

Mangiare tanta frutta, bere molto, praticare attività fisica: ecco alcune buone abitudini da portare in vacanza per un’estate all’insegna del benessere. L’alimentazione e la scelta dei solari, insieme a una corretta esposizione al sole, sono punti chiave importantissimi per preparare la pelle a dare il meglio di sé durante l’estate. In particolare, una dieta a base di cibi ricchi di betacarotene (carote, radicchio, peperoni, cicoria, lattuga, broccoli, cavolfiori, pesche, albicocche, ciliegie, frutti rossi, etc.) fornirà al nostro organismo tutte le sostanze necessarie a raggiungere un’abbronzatura intensa, dorata e duratura. – continua sotto –

I benefici dell’esposizione al sole sono numerosi e non si limitano ad una questione meramente estetica: i raggi UVB favoriscono infatti anche la produzione di vitamina D, fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo e per migliorare il buonumore. L’assenza di esposizione al sole, con conseguente carenza di vitamina D, può generare anche profondi stati di depressione; conseguenze meno gravi correlate alla mancata esposizione al sole sono, invece, insonnia, insorgenza di intolleranze alimentari, proliferare di infezioni e virus. Tuttavia, un’esposizione al sole prolungata ma anche improvvisa può causare, potenzialmente, dei danni cutanei come arrossamenti, scottature, eritemi, macchie scure. È importante quindi utilizzare protezioni solari molto efficaci.

In commercio sono presenti tante tipologie di prodotti solari, per questo è fondamentale saper scegliere la formula migliore a seconda del proprio tipo di pelle. I solari contengono delle sostanze (filtri solari) in grado di proteggere la pelle dai raggi del sole; il fattore di protezione di un prodotto solare (detto anche SPF – Sun Protection Factor) è il valore numerico che indica quanto può essere aumentato il tempo di esposizione al sole prima che si verifichi una scottatura (più è elevato l’SPF e maggiore sarà la capacità del prodotto di evitare eritemi e problemi cutanei).

Altro aspetto rilevante nella scelta del solare è la texture: oltre ai prodotti tradizionali (come crema e latte solare) oggi troviamo anche lo spray (liquido con una applicazione semplice e veloce grazie al nebulizzatore), il gel (tende ad asciugare la pelle per cui è consigliato maggiormente per quelle grasse), l’olio (consigliato in caso di pelle secca perché idrata e nutre) e gli stick (densi e cremosi da utilizzare per zone di precisione, come a esempio le labbra o il contorno occhi). I prezzi di vendita spaziano tra i 30 centesimi delle bustine monodose e i 200 euro dei prodotti di Sisley*. Il prezzo è determinato dalla qualità del prodotto e dalla quantità. – continua sotto –

Trovaprezzi.it ha analizzato le ricerche nella categoria Prodotti Solari nel periodo gennaio 2021 – maggio 2023 per scoprire quanti italiani si affidano all’online per poter comprare i prodotti migliori al miglior prezzo. Nel 2021 le ricerche registrate nella categoria Prodotti Solari sono state 793mila, mentre l’anno successivo si è registrata una crescita superiore al 63% (circa 1milione e 293mila nel 2022). Il picco di ricerche online per questa tipologia di prodotti è stato registrato a giugno 2022, con circa 285mila ricerche mensili su Trovaprezzi.it. I primi mesi del 2023 si mostrano positivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+7,6%).

Chi ricerca online i solari? Quali sono i prodotti più ricercati online? – Nel 2023 i prodotti solari stanno riscontrando un interesse maggiore nella popolazione femminile (67,2%). La fascia di popolazione più attiva nella ricerca online di prodotti solari ha tra i 18 e i 44 anni (64,8%). Oltre la metà delle ricerche sono state effettuate dai lombardi (28,8%), dai laziali (15,8%) e dai liguri (7,4%). Tuttavia, rapportando il numero di ricerche ogni 1.000 abitanti, troviamo la Liguria in testa come regione più attiva (26 ricerche), seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). – continua sotto –

Quando si è davanti alla scelta dei prodotti solari è fondamentale conoscere il proprio fototipo, ovvero la classificazione dermatologica basata su caratteristiche fisiche (etnia, colore degli occhi, colore dei capelli e reazione all’esposizione ai raggi ultravioletti). Più il fototipo è alto maggiore sarà la quantità di melanina presente nella pelle (e quindi sarà maggiore la protezione dai raggi solari). Convenzionalmente sono individuati 6 fototipi:

Fototipo I: capelli biondo chiaro o rossi, occhi chiari, carnagione molto chiara che tende a sviluppare eritemi se esposta al sole à è necessaria una protezione molto alta

Fototipo II: capelli biondi o castano chiaro, occhi chiari, carnagione chiara che tende a scottarsi con facilità à è necessaria una protezione molto alta/alta

Fototipo III: capelli scuri, carnagione media che si scotta di tanto in tanto à è necessaria una protezione alta/media

Fototipo IV: capelli scuri, carnagione tendente allo scuro che si scotta raramente à è necessaria una protezione alta/media

Fototipo V: capelli e occhi scuri, carnagione olivastra che si scotta molto raramente à è necessaria una protezione media

Fototipo VI: capelli e occhi scuri, carnagione molto scura/nera che non si scotta mai à è necessaria una protezione media/bassa.

Dall’analisi delle 25 top ricerche in categoria i prodotti più desiderati sono quelli della linea Anthelios di La Roche Posay con SPF 50 e 50+. In alternativa gli italiani optano per i solari di Isdin (sempre a elevata protezione SPF 50, 50+ e 100) e per i prodotti di Avène (sempre SPF 50 e 50+).

La corretta comprensione del proprio fototipo e la scelta del prodotto migliore non garantiscono, tuttavia, di essere salvi da eritemi e scottature. È fondamentale anche applicare i prodotti in maniera corretta e rispettare alcune raccomandazioni, ovvero applicare la protezione almeno 20 minuti prima di esporsi al sole, ripetere l’applicazione ogni due ore circa (e dopo ogni bagno), evitare le ore più calde della giornata (dalle 12 alle 16) e le esposizioni troppo prolungate.

*Prezzi rilevati su Trovaprezzi.it nella settimana 22 – 28 maggio 2023