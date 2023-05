Sant’Arpino, Di Santillo: “Anche le periferie necessitano di sicurezza stradale”

Sant’Arpino (Caserta) – “Visto il lavoro svolto, in alcune zone del nostro paese, per la sicurezza stradale alla rete viaria cittadina e la riqualificazione prevista per i prossimi giorni di via Martiri Atellani, è importante ricordare che anche le zone periferiche necessitano di attenzione”. Lo ribadisce Aniello Di Santillo, giovane attivista santarpinese che, ancora una volta, punta i riflettori sulle condizioni delle periferie cittadine. – continua sotto –

“I residenti di via Virgilio, via Passus, via Clanio – fa sapere Di Santillo – lamentano il pericolo creato da un’eccessiva velocità con la quale gli automobilisti percorrono le strade. ‘Sembra una pista da corsa’, dicono. Tali comportamenti mettono in grave pericolo la circolazione soprattutto dei cicli e motocicli, oltre che ovviamente dei pedoni che di lì transitano. Sarebbe opportuno procedere alla posa dei dossi rallenta-traffico e della relativa segnaletica di presegnalamento dossi e di limitazione della velocità, così come è stato già richiesto tramite Pec”.

Nei giorni scorsi è stata richiesta anche l’installazione di uno specchio stradale su via Vittorio Veneto, nell’intersezione con via Sandro Pertini. La scarsa visibilità, infatti, potrebbe procurare incidenti.

“La sicurezza dei cittadini – conclude Di Santillo – deve essere sempre una priorità. Nel mio piccolo cercherò di essere sempre a disposizione della cittadinanza santarpinese, e ringrazio tutti coloro che mi scrivono per le varie segnalazioni. Sono fiero di essere un punto di riferimento”.