Parete, la scuola “Basile-Don Milani” celebra la Giornata Mondiale delle Api

All’istituto comprensivo “Basile – DonMilani” di Parete (Caserta), venerdì 26 maggio si è tenuto il recupero della Giornata Mondiale per la Salvaguardia delle Api del 20 maggio, rinviata per le avverse condizioni meteo. – continua sotto –

E’ stato il secondo incontro di quest’anno del progetto “Parete Green” di uno degli Istituti dell’Agro aversano più attivi nella educazione ambientale. Questa lodevole iniziativa ecologista è in ideale continuazione dell’importante esperienza dell’anno scorso: “L’ABC contro gli sprechi” nata da un’idea della “Libreria il Dono” di Aversa, preseduta dal professor Fortunato Allegro.

In questa particolare occasione, tra la curiosità e l’entusiasmo di centinaia di bambini si è svolto un laboratorio didattico sulla vita delle preziose Api, per sensibilizzare i piccoli cittadini dell’Istituto alla necessità di proteggere la loro essenziale funzione nell’impollinazione dei fiori e nella produzione del miele.

Alla presenza del responsabile della “Fattoria didattica” di Recale, Angelo Della Medaglia, e della presidente del Consiglio comunale di Parete, professoressa Gilda Grasso, i bambini hanno potuto seguire l’organizzazione di un migliaio di Api in un’arnia dal vivo, ponendo anche tante precise domande all’operatore. Canzoncine e poesie ispirate al mondo delle api, creativi lavoretti dei bambini come del resto magliette, copricapi e gadget in tema hanno rallegrato la mattinata delle due sezioni dell’istituto. – continua sotto –

Insieme, con il patrocinio delle Istituzioni locali, con l’attivismo di scuole come la “Don Milani-Basile” e la sua dirigente Virginia Di Guida (con tutto il corpo docente e non docente) sempre in prima linea, le realtà associative culturali come la “Libreria il Dono” e la “Voce di Parete”, ed ecologiste, compresa la recente Consulta Comunale Sanità e Ambiente e le Guardie Ambientali comunali, con il sostegno dell’Accademia Internazionale Mauriziana, Ispettorato Regione Campania, con l’appoggio organizzativo di Fenimprese dell’ingegner Ortensio Falco, hanno dimostrato che qualcosa, a partire dalla scuola, di importante per l’ambiente si può fare.