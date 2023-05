Aversa, Campionati Internazionali di Matematica: 4 allievi della “Pascoli” in finale

Aversa (Caserta) – C’erano anche quattro alunni della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” di Aversa alle finali nazionali di Milano dei Campionati Internazionali di Matematica organizzati dall’Università Bocconi. – continua sotto –

Dopo aver superato brillantemente due fasi, i quarti di finale (con 20 studenti delle seconde classi e 16 delle terze della Pascoli che hanno proseguito la gara) e le semifinali, sono approdati alla finale nazionale: Gianpaolo Palmieri della II A e Rita Maisto della IIG, per la categoria C1; Cristiano Cavallo per la IIIA e Luca Menditto per la IIIG per la categoria C2. In particolare, alle semifinali disputate a Capua, Gianpaolo Palmieri si è classificato secondo su 336 partecipanti; Cristiano Cavallo si è classificato ventitreesimo su 173; Rita Maisto trentanovesima su 336; Luca Menditto nono su 133. Lo stesso Palmieri, alla finale nazionale di Milano, si è classificato settantesimo su 1700, ricevendo anche i complimenti della commissione.

Dei 1700 concorrenti solo 80 sono stati premiati dalla giuria. Palmieri, 12 anni, ha ricevuto il sostegno dell’intero istituto, dalla preside Filomena Simonelli e dai docenti, in particolare dalla sua professoressa Livia Fattore, insegnante di Scienze e Matematica. Per lui anche la presenza sul palco dove ha ricevuto un riconoscimento davanti ad una platea di circa 5mila persone. “E’ una mia passione sin da piccolo”, ha dichiarato Gianpaolo Palmieri intervistato dalla Gazzetta di Milano e dal Tg della Lombardia. “È stata anche una scommessa con me stesso, – ha continuato lo studente – misurarmi con la complessità dei test e soprattutto è stato bello partecipare ed essere qui a Milano”.

L’istituto scolastico aversano, guidato dalla dirigente Filomena Simonelli, puntando alla valorizzazione delle eccellenze e allo sviluppo delle competenze scientifiche (Stem), partecipa da anni alla manifestazione dell’ateneo milanese che è un vero e proprio campionato internazionale della matematica e ad un’altra gara, sempre organizzata dalla Bocconi, “Giochi d’autunno”, grazie all’interessamento delle due referenti Raffaella Caterino e Livia Fattore con la collaborazione di tutte le docenti di matematica della scuola. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA