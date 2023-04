Elezioni ad Alife, la lista “Svolta per il Futuro” di Fernando De Felice

Alife (Caserta) – La lista ‘Svolta per il Futuro’, con il candidato sindaco Fernando De Felice, è ufficialmente in campo in vista delle elezioni comunali di Alife che si terranno il prossimo 14 e 15 maggio. Questa mattina, infatti, è stata depositata in Comune la documentazione richiesta per legge; adesso parte la campagna elettorale. – continua sotto –

Noto imprenditore alifano, De Felice ha deciso di impegnarsi in prima persone rispondendo ai numerosi impulsi che gli sono giunti dai suoi colleghi impresari, ma anche a quelli provenienti dalla società civile. La lista ‘Svolta per il Futuro’ nasce dall’unione di intenti del mondo produttivo alifano, della società civile, ma anche di alcuni amministratori uscenti; tutti si sono uniti sotto un unico simbolo con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini e di dare finalmente risposte al territorio.

«Alife – afferma il candidato alla carica di sindaco De Felice – ha bisogno di essere amministrata da persone competenti e vogliose di mettersi in gioco per la loro città. Sono questi i criteri principali che abbiamo seguito durante le fasi di formazione della nostra lista. E’ giunto il momento di puntare allo sviluppo del nostro bellissimo paese, che ha enormi potenzialità purtroppo ancora non sfruttate. Non bisogna perdere più tempo, anche perché si rischia di veder passare il treno dei fondi Pnrr e di altri finanziamenti che possono contribuire a rivoluzionare completamente Alife. Noi siamo pronti e carichi per questa difficile ma bellissima sfida. Ci aspetta un mese intenso, ricco di incontri, confronti e tanto lavoro per la nostra Comunità. Sono tanti i progetti che abbiamo in mente per la nostra città, che vogliamo e possiamo realizzare con l’impegno e la determinazione delle donne e uomini che hanno scelto di supportarmi ed affiancarmi in questa nuova avventura. Siamo pronti a dare una svolta per il futuro di Alife».