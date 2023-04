Caserta, raduno e concorso moto vintage al Belvedere di San Leucio

Caserta – Si terranno domenica 14 maggio, nella suggestiva cornice del Real Sito del Belvedere di San Leucio, il Motoraduno “Città di Caserta” (prova valida per il Trofeo Turistico Regionale) e la Mostra-Concorso “Sulle strade della Seta” (il primo Concorso d’Eleganza Motociclistica a premi), organizzati dal Motoclub “Aquile su 2 Ruote” in sinergia con il Comitato Regionale Fmi Campania. – continua sotto –

Una giornata – patrocinata da Provincia, Comune e Camera di Commercio di Caserta – all’insegna dei motori e delle motociclette d’epoca i cui programma e dettagli per le iscrizioni saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa venerdì 21 aprile, alle ore 10.30, nel la Sala Giunta del Comune di Caserta.

Un appuntamento – annunciano i fautori dell’iniziativa – che rappresenterà un richiamo per appassionati e possessori di moto anni 70, 80 e 90 e che sarà l’occasione, per quanti vorranno, per godere delle bellezze architettoniche e paesaggistiche che la location offre.

Uno spazio non scelto a caso, ma che ben si presta alla mission turistica dell’evento, una manifestazione pensata dal Moto Club che ha sede a Casapulla e dall’Fmi per esaltare la bellezza della città e del Belvedere (sito Patrimonio Unesco), nonché il fascino di moto che hanno fatto e sono la storia del motociclismo in Italia.