Carinaro, gli studenti incontrano la scrittrice e giornalista del Tg2 Christiana Ruggeri

Carinaro (Caserta) – Gli alunni dell’istituto comprensivo di Carinaro hanno incontrato stamani la giornalista-scrittrice Christiana Ruggeri, nell’ambito dell’iniziativa “Incontri con l’autore”, nell’aula consiliare del Comune. – continua sotto –

Giornalista degli esteri del Tg2, Ruggeri gira il mondo per lavoro e per passione. Con i ragazzi ha parlato dei libri “Animali Straordinari” e “Green Girls”. Inviata soprattutto nei paesi africani, scrive e si occupa della situazione minorile e femminile nei paesi a sud del mondo. Appassionata di fotografia, natura e antropologia, considera il viaggio elemento essenziale della conoscenza. Vegetariana, è un’attivista per i diritti degli animali.

“Per i ragazzi è importante confrontarsi con queste figure che hanno tanto da insegnare. Su argomenti come natura e animali c’è bisogna di consapevolezza per affrontare le sfide del futuro, che partono necessariamente da un’inversione culturale su questi temi”, ha detto l’assessore delegato alla Cultura, Alfonso Bracciano, che ha collaborato, con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Eufemia Barbato, alla realizzazione dell’evento promosso dall’Istituto Comprensivo.

Dopo i saluti del sindaco Nicola Affinito e del dirigente scolastico Ernesto Natale, hanno preso parola anche le referenti dell’iniziativa, Elisa d’Aniello e Cristina Andreozzi. A moderare Raffaele Lauria, delegato Wwf Italia per la Campania. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA