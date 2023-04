Aversa, premiati i vincitori del “Certamen Ciceronianum Normanno” al Liceo Cirillo

Aversa (Caserta) – Nell’Aula Magna “F.Santulli” si è rinnovata la ormai tradizionale cerimonia di premiazione del Certamen Ciceronianum Normanno “Prof. G. Pompella”, bandito con il patrocinio del Comune di Aversa dallo storico Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo”, diretto dal preside Luigi Izzo. – continua sotto –

Il concorso, giunto alla dodicesima edizione, onora la memoria e la figura dell’insigne filologo classico Giuseppe Pompella, già alunno e poi docente di Latino e Greco presso il Liceo-Ginnasio aversano prima di dedicarsi alla carriera universitaria.

Il Certamen, patrocinato anche dall’Aicc (Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione di Terra di Lavoro) e dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, è rivolto agli studenti meritevoli di tutta Italia frequentanti il quarto e il quinto anno liceale che, con passione, approfondiscono lo studio della Lingua e della Letteratura Latina; è finalizzato a promuovere i valori immortali delle humanae litterae e – come recita il bando di indizione – ha l’intento educativo-didattico di “incentivare le eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, allo scopo di ribadire la centralità della cultura classica”.

La competizione vera e propria si è svolta nella mattinata del 31 marzo presso l’aula magna del Liceo normanno e ha visto la partecipazione di circa 80 discenti provenienti da quindici diversi Istituti liceali della provincia di Caserta, dell’intera Campania e del Lazio, i quali, per la durata massima di cinque ore, hanno avuto il compito di tradurre in lingua italiana e di commentare dal punto di vista storico-linguistico un passo ciceroniano di argomento filosofico tratto dalle Tusculanae disputationes. – continua sotto –

La commissione giudicatrice, presieduta dal dirigente scolastico in quiescenza Tommaso Zarrillo e composta dai professori Loredana D’Auria, Luigi Corrente, Giovanna Vaccaro, Marianna Mattiello e Anna Castaldo, ha poi proceduto alla lettura e alla valutazione degli elaborati fino a tarda serata, per poi decretare all’unanimità i nomi dei vincitori. La premiazione si è aperta, poco dopo le ore 10, alla presenza di una folta platea di cittadini, studenti e docenti con una splendida performance musicale a cura di un allievo della classe prima dell’indirizzo musicale.

A fare gli onori di casa è stata la professoressa Sabrina Romano che ha salutato i presenti e ha sottolineato il prestigio dell’unica competizione dedicata a Cicerone nella nostra regione. Ha preso poi la parola il preside Izzo, il quale ha plaudito a quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’agone, in primis le docenti referenti D’Auria e Vaccaro, e gli sponsor che hanno sovvenzionato la gara, come l’associazione Soroptimist e il Rotary Club di Aversa. Dipoi Ia vicepreside Loredana D’Auria ha espresso la gratitudine dell’Istituto alle scuole partecipanti e ai componenti del Dipartimento di Lettere del Cirillo e si è complimentata con tutti i concorrenti per la loro particolare bravura e competenza linguistica e interpretativa, che ha messo a dura prova il giudizio della commissione.

Subito dopo un breve saluto da parte del presidente del Consiglio di Istituto, l’avvocato Alessandro Caputo, è intervenuto il sindaco della città normanna, Alfonso Golia, che ha voluto ribadire il valore che riveste l’unico Liceo Classico della cittadina, faro di cultura da tutelare per tutto l’agro. Il dottor Fabrizio Perrella, quale rappresentante del direttore generale dell’Usr Campania, ha poi messo in risalto l’importanza della valorizzazione delle eccellenze, ma anche della professionalità del corpo docente. – continua sotto –

La professoressa Romano ha invitato l’ex preside Zarrillo per la sua Lectio magistralis. Nel suo lungo intervento il professor Zarrillo ha evidenziato la centralità dal punto di vista filosofico del brano scelto nel percorso di sviluppo della filosofia del linguaggio grazie soprattutto ai neologismi e alla ricchezza delle argomentazioni dell’oratore latino.

Il momento più atteso ed emozionante della manifestazione è stata la premiazione dei vincitori. La professoressa Romano ha avuto il compito di annunciare i nomi degli alunni più bravi: il primo posto di 400 euro è stato assegnato a Michele Bosco del Liceo “Carducci” di Cassino; il secondo premio di 250 euro è andato a Daniele Maria Ferriero, studente del Liceo Nevio di Santa Maria Capua Vetere; il terzo di 150 euro a Pasquale Guarino della IV I del Liceo “Cirillo”. Cinque sono state le menzioni assegnate: la prima a Irene Villano (VG del “Cirillo”), la seconda a Giuseppe Scala e la terza a Giustina Lamanna, entrambi allievi presso il Liceo “Carducci” di Nola; la quarta e la quinta menzione d’onore a ex aequo sono state attribuite a Sara Turco (Liceo “Pansini” di Napoli) e a Pasquale Setola (Liceo “Alfonso Maria de’ Liguori” di Nola). Infine, il consigliere comunale Mariano Scuotri ha consegnato il premio “Città di Aversa” a Salvatore Morelli della VG del Liceo Classico aversano.

A conclusione dell’evento, la professoressa Romano ha rivolto, a nome del Liceo Classico “Cirillo”, i ringraziamenti ai docenti e agli studenti impegnati nel concorso, alle numerose autorità e a tutti gli intervenuti, dando appuntamento per la 13esima edizione. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA