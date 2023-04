Aversa, lo studente Luca Rucco della “De Curtis” tra i finalisti dei Campionati Italiani di Astronomia

Aversa (Caserta) – Una giovane promessa nel campo dell’Astronomia, Luca Rucco, studente di terza media dell’istituto comprensivo “De Curtis” classificatosi settimo ai Campionati Italiani di Astronomia tenutisi a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 21 aprile. – continua sotto –

“Quando ho sentito pronunciare il mio nome, il cuore ha cominciato a battere all’impazzata. – ha commentato a caldo lo studente – È valsa la pena impegnarmi tanto e non vedo l’ora di partecipare alla competizione anche l’anno prossimo, nella speranza di riuscire a vincerla”. È determinato a perseguire il suo sogno, lo studente della classe Terza F che annovera tra le sue passioni, oltre all’Astronomia, anche la Geografia e l’Economia. Per ora ha portato a casa un ambitissimo Diploma di merito, che viene assegnato ai finalisti che si classificano tra il sesto ed il decimo posto nelle varie categorie del concorso nazionale dedicato agli appassionati della volta celeste. Una passione, quella di Luca, trasmessagli dal fratello maggiore che gli ha mostrato stelle e pianeti con il suo telescopio.

Tra i primi a complimentarsi con il giovane campione, la dirigente dell’istituto, Carmen Del Vecchio: “Ho espresso i miei complimenti a Luca Rucco per l’eccellenza dimostrata, che conferisce lustro anche al nostro Istituto e a tutti coloro che lo frequentano, con passione e dedizione, sia come alunni che come insegnanti”. In Veneto il ragazzo è stato accompagnato dalla docente di Matematica, Maria Maddalena Corrado: “Luca ha dovuto superare la fase di preselezione, a cui erano iscritti 9323 studenti, quindi la fase interregionale, alla quale hanno partecipato 1064 ragazzi. – racconta la professoressa – Ho da sempre creduto nelle sue potenzialità e, dunque, ho deciso di accompagnarlo in questa avventura. Tutti noi, suoi docenti, siamo orgogliosi di questo piazzamento, Luca si è dimostrato un’eccellenza nella sua categoria. I giovani come lui e quelli che abbiamo incontrato a Cortina sono la nostra speranza per il futuro del pianeta”. Appuntamento all’anno prossimo quando sarà la città di Reggio Calabra ad ospitare la finale nazionale. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA