Gricignano-Carinaro, licenziamenti nel deposito Conad: presidio dei lavoratori il 7 marzo

Gricignano-Carinaro (Caserta) – “Schiavi Mai! No ai licenziamenti”. Sono sul piede di guerra i lavoratori, iscritti al sindacato Usb, in forza alle cooperative addette alla movimentazione merci nelle piattaforme logistiche di distribuzione per la Conad (al sud “Consorzio Pac 2000 A”) situate nel polo di Gricignano e Carinaro, all’interno dell’area industriale Asi “Aversa Nord”. – continua sotto –

Gli addetti denunciano con forza quelli che ritengono “gli ingiusti licenziamenti, antisindacali e discriminatori” che nelle ultime giornate hanno riguardato due loro colleghi iscritti all’Usb. “Con questi inaccettabili provvedimenti, – si legge in una nota dell’Usb Campania – basati su fatti insussistenti e comunque di risibile entità, i padroni hanno inteso colpire due lavoratori, tra i più attivi iscritti al nostro sindacato di cui uno è rappresentante sindacale. Un segnale per tutti, contro l’indipendenza e la combattività dei lavoratori nostri iscritti, che si sono rifiutati di piegarsi ai voleri e ai ricatti del padrone, restando sempre a schiena dritta, nonostante decine di contestazioni disciplinari rivelatesi poi un vero e proprio bluff e la negazione di ogni diritto sindacale”.

“Evidentemente – sostengono dal sindacato – non hanno gradito la campagna di denuncia, di affissione in bacheca di volantini da parte dei lavoratori Usb contro l’interposizione di manodopera, per la rivendicazione del diritto dei lavoratori degli appalti della logistica al passaggio alle dipendenze della committente, per la garanzia di non ritrovarsi tra le mani di una società insolvibile ed in perenne liquidazione. Pensano di fermare, con i licenziamenti, le lotte che sono state sostenute per le sacrosante rivendicazioni sui livelli e sulle indennità da retribuirsi, credono di continuare con la logica così a loro cara del ‘sì dottore’ che i lavoratori invece hanno con la loro tenacia rispedito al mittente”.

I lavoratori, pertanto, annunciano un presidio, per martedì 7 marzo, dalle ore 9, davanti ai cancelli dei magazzini logistici della Conad, per le seguenti motivazioni: “Per il reintegro immediato dei lavoratori licenziati; per la piena agibilità sindacale dei nostri iscritti della nostra organizzazione sul posto di lavoro e per la cessazione di ogni condotta persecutoria; contro il sistema delle cooperative che rende ricchi padroni e padroncini, per l’abolizione dell’interposizione di manodopera e per l’assunzione del personale logistico da parte di Conad; contro lo straordinario sistematico che aumenta l’orario di lavoro , per l’attivazione delle procedure contrattuali per tale tipologia di lavoro e per la sua sospensione fino al termine delle procedure; per il riconoscimento dei livelli di inquadramento professionale sulla base delle reali mansioni svolte; contro il sistematico ricorso aziendale all’Istituto del pagamento in differita”. Il presidio del 7 marzo, sottolinea l’Usb, “segna l’inizio di una fase di conflitto che terminerà fino a quando tali obiettivi non saranno perseguiti”.