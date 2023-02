Sanremo 2023, Fedez e la foto del viceministro vestito da Hitler. Fdi: “In Rai sapevano”

Non si placano le polemiche sull’esibizione di Fedez a Sanremo 2023 dopo che il rapper milanese si è esibito in un freestyle con versi critici verso vari esponenti del centrodestra e soprattutto verso il viceministro Galeazzo Bignami, di cui ha strappato una foto risalente a molti anni fa che lo ritrae in costume da Hitler. – continua sotto –

Di quanto sarebbe accaduto nella seconda serata del festival, “in Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano “La Verità”, il suo show sarebbe infatti stato provato prima della ufficiale messa in onda. Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non smentiti, dovranno necessariamente portare ad un immediato chiarimento. Allo stato, emerge che il palco dell’Ariston si è trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale”. A lanciare l’accusa è Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Chiediamo con fermezza che i vertici di Viale Mazzini spieghino esattamente le dinamiche della vicenda e agiscano di conseguenza con la massima tempestività. Altrimenti, è evidente che qualcuno, incapace di garantire la pluralità del servizio pubblico, dovrà lasciare quanto prima il suo incarico”, conclude Foti.

“Il doppiopesismo della Rai non è più accettabile. – aggiunge quindi Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera – Gli attacchi di Fedez ad un viceministro, con tanto di foto stracciata in diretta, non sono stati una spiazzante improvvisata, ma un vero killeraggio politico di cui i vertici Rai erano consapevoli e che, con compiacenza, hanno permesso. La Verità stamane ci racconta addirittura che in un primo momento la foto sventolata dall’indomito rapper fosse prevista a testa giù. Questa è forse democrazia? Chiediamo chiarezza ai vertici Rai perché averne consentito la performance, rileva complicità rispetto ad un vero e proprio attacco ad personam che è lontana dai valori costituzionali e democratici che tanto vengono millantati dal quel palco”.

A fargli eco è il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei: “Le rivelazioni odierne del quotidiano ‘La Verità’, secondo le quali lo show di Fedez era stato provato sul palco, sono sconcertanti. E’ evidente che i vertici della Rai fossero a conoscenza di ciò che sarebbe accaduto, diversamente, se non ne fossero stati a conoscenza sarebbe ancora più grave. Gli scenari sono quindi due: o un attacco alle Istituzioni avallato dai vertici che poi hanno mentito dicendo che non sapevano nulla, oppure la totale assenza di controlli e di controllo di quanto accade sulla Tv pubblica, che è giusto ribadirlo non è proprietà di qualcuno, ma è di tutti i cittadini che con il loro canone garantiscono i lauti stipendi dei vertici e degli artisti”. “Non basterà una conferenza stampa per buttare la polvere sotto il tappeto questa volta, non basteranno le scuse, ma l’unico atto che ripristinerebbe il decoro del servizio pubblico sarebbero le dimissioni”, conclude il parlamentare di Fdi. – continua sotto –

“È scandaloso che la Rai abbia acconsentito allo spettacolino indegno di Fedez ai danni di un viceministro. Il quotidiano La Verità stamane ci delizia tra l’altro con nuovi dettagli, che alcuni speravano evidentemente passassero in sordina. Lo show del rapper, paladino dell’antifascismo e giustiziere, non è stata un’improvvisata spiazzante, con foto stracciata del sottosegretario Bignami in diretta, da cui la Rai si è prontamente dissociata, ma provata prima della messa in onda e studiata a tavolino. Unica variazione rispetto alle prove? Evitare di sventolare la foto a testa in giù, stile piazzale Loreto”, dichiara Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Dunque – prosegue la parlamentare di Fdi – la Rai sapeva e non ha fermato questa pagliacciata, anzi si è dimostrata complice e compiacente, con successive e mendaci prese di distanza. Vogliamo chiarezza rispetto a questa vicenda: chi non è capace di garantire il pluralismo nella Tv pubblica, dovrà lasciare il proprio posto”.

“La Rai – dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – conosceva il contenuto dello show di Fedez, andato in scena sul palco di Sanremo, ma non ha fatto nulla per evitarlo. Questo emergerebbe dalle ricostruzioni pubblicate oggi su La Verità. Se questo fosse confermato, ci sarebbero gli estremi perché i vertici dell’azienda radiotelevisiva italiana lasciassero subito i loro incarichi. È dunque necessario che gli stessi vertici diano conto delle dinamiche dei fatti e che, in caso di responsabilità, traggano le conseguenze con le loro dimissioni. A chi dirige un ente pubblico così importante non può sfuggire la rilevanza di attacchi personali a esponenti politici, per di più, a due giorni da un voto che coinvolge un quarto degli elettori italiani”.

“Lo squallido attacco di Fedez al viceministro Galeazzo Bignami, a cui la Rai ha fatto colpevolmente da cassa di risonanza, si commenta da solo: ma se questa è l’arte che la televisione pubblica vuole promuovere, allora c’è da rivedere profondamente la programmazione dell’emittente e chi la decide. Soprattutto perché, come sta emergendo nelle ultime ore, Viale Mazzini era perfettamente a conoscenza dei contenuti dell’esibizione del rapper e delle discutibili modalità della sua vile performance. Immagino già la sinistra pronta a difendere l’arte di chi attacca il centrodestra, ma qui non si parla di censura: la tv pubblica dovrebbe avere le sue regole, mentre la foto del Viceministro strappata in diretta davanti a milioni di telespettatori è stata una scena, densa di violenza e disprezzo, studiata a tavolino”, dichiara quindi Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.”Ci sono delle evidenti responsabilità e dei responsabili. Chiediamo all’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, di avviare un’inchiesta interna per verificare come si sia potuto avallare uno spregevole attacco a un uomo del Governo sulla tv di Stato”, conclude l’esponente di Fdi. – continua sotto –

Una polemica a cui il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha risposto durante la conferenza stampa che anticipa la serata finale. “Come ho già detto, abbiamo saputo nell’imminenza della messa in onda che Fedez non avrebbe più portato il testo che ci era già stato consegnato da giorni, e che si era rifiutato di consegnare il testo della nuova performance. Da lui non abbiamo mai avuto in consegna alcun testo, mentre per tutte le serate abbiamo ricevuto da parte degli altri performer tutti i testi, che sono rimasti tali. Solo Fedez l’ha cambiato all’ultimo secondo. Le mie indicazioni – ha sottolineato – erano quelle di non fare mai riferimenti politici per una questione di opportunità, essendoci la domenica le regionali in Lombardia e nel Lazio. E questo è il motivo per cui il giorno dopo mi sono fortemente dissociato da Fedez, perché non ero a conoscenza del fatto che avrebbe stracciato la foto di un viceministro”. Alle richieste di dimissioni, il capo delle prime serate Rai replica sottolineando che “le cose che succedono in diretta sono spesso imprevedibili, e chiedere le dimissioni ogni volta significa che si dovrebbero dimettere tutti i dirigenti della Rai, non è una cosa civile. Starei attento a usare l’omesso controllo in modo strumentale. Se io devo rispondere anche di ciò che un artista improvvisamente fa sul palco di Sanremo, dopo che qui sto lavorando e dormendo da giorni tre ore a notte per fare questo prodotto, non è civile”.