Furti in abitazioni e casolari di campagna: 5 arresti

Una serie di furti in abitazioni messi a segno tra agosto e settembre dello scorso anno nella provincia di Palermo. Cinque trentenni palermitani sono stati arrestati dai carabinieri di Lercara Friddi per oltre 25 furti in abitazione, ricettazione e porto abusivo di arma corta. Nel mirino, case e casolari di campagna nei comuni di Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Vicari e Lercara Friddi. Ricavato un bottino di circa 50mila euro. – continua sotto –

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese. Per loro è stata proposta la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio per tre anni dai Comuni dove avrebbero commesso i furti. Gli indagati sarebbero anche responsabili del reato di ricettazione di due autovetture rubate e di detenzione illegale e porto abusivo di una pistola.

Il modus operandi era sempre lo stesso: di notte, a bordo di auto rubate a Palermo, si recavano in abitazioni e casolari di campagna della provincia, facevano razzia di tutto ciò che trovavano, da piatti e bicchieri ad elettrodomestici, caricavano la refurtiva a bordo delle auto e facevano rientro in città prima dell’alba. Nel caso fossero stati sorpresi, i cinque erano pronti ad abbandonare le autovetture rubate sulla strada e darsi alla fuga a piedi nelle campagne per poi essere recuperati da uno dei complici alla guida di un’autovettura ‘pulita’. La refurtiva, tramite una rete di ricettatori, sarebbe stata immessa nel mercato nero palermitano.

L’indagine ha preso il via da un’escalation di furti in abitazione e casolari di campagna avvenuti nell’arco di trenta giorni sul finire della scorsa estate, nel circondario di Lercara Friddi e sempre di notte. Tra il 21 e il 22 settembre, i controlli dei carabinieri avevano già portato all’identificazione e alla denuncia dei cinque indagati. La banda aveva messo a segno un furto a Castronovo di Sicilia, utilizzando due auto successivamente risultate rubate a Palermo e armati di pistola. Sentendosi braccati, i cinque si sarebbero però disfatti della refurtiva, dei veicoli rubati e della pistola prima di essere fermati. IN ALTO IL VIDEO