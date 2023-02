Bakery & Love, parte il lancio della prima bakery online in Italia

Due culture, due tradizioni, l’America e la Campania, si fondono in un abbraccio dolcissimo chiamato Bakery&love. Da oggi l’azienda dolciaria, che fa capo all’imprenditore Mauro Caiazza, entra nel mercato online. – continua sotto –

Oltre agli store fisici, l’attività, attraverso un apposito e-commerce, realizzato dalla società di comunicazione “Pira web Studio” di Raffaele Antonio Piccolo, ha dato vita a una vera e propria vetrina digitale da cui sarà possibile acquistare l’80% dei prodotti offerti dalla pasticceria, tra cui torte intere, creme spalmabili, e tantissimi altri dolci tipici della pasticceria americana: colorate cheesecake, splendide red velvet, pancake, cupcakes, muffin, brownies, donuts. Tutti i prodotti potranno essere ordinati online, con consegna garantita entro 48h tramite un corriere espresso. Inoltre, ogni prodotto sarà imballato ad hoc, in packaging by Bakery e con un’ulteriore scatola protettiva.

L’azienda dolciaria “a strisce” bianche e rosa nasce otto fa da un’idea semplice, ma rivoluzionaria di Caiazza. “Portare un angolo di America in Campania” era il sogno di Mauro, un sogno che è diventato una realtà solida e unica dopo l’apertura del primo store a Frattamaggiore. A fronte del successo riscosso, Bakery&love ha fatto passi da gigante, aprendo ben altri quattro store: ad Avellino, a Pomigliano e in due delle più grandi città campane, ovvero al Vomero e a Caserta. I prodotti Bakery sono 100% artigianali, preparati da pasticcieri di professione che hanno saputo coniugare la tradizione e l’innovazione, in particolare per alcune specialità che mixano sia i sapori partenopei che quelli americani. I dolci Bakery, del resto, sono sempre stati delle esperienze: basta un solo pezzetto di queste prelibatezze per far immerge il degustatore nella Grande Mela; un caffè lungo per sentirsi nei paraggi del Times, un milkshake per tornare un po’ bambini.

Tutto questo, da oggi, Bakery vuole metterlo al servizio di tutta Italia e buona parte dell’Europa, attraverso la sua vetrina digitale. “Sono contento di questa nuova esperienza. – afferma Mauro Caiazza – Era un passo importante per la nostra realtà, che da anni, ormai, è un punto di riferimento per moltissimi giovani e non. Metterci sul mercato online significa entrare un processo di globalizzazione che conferma e metterà a frutto la nostra idea originaria, ovvero di coniugare due culture. Insomma, da questo momento, con un semplice click l’America più dolce sarà nelle case di tutti”.