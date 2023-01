“Vittima Innocente”, al “Vanvitelli” di Caserta presentazione del libro di Crisileo sul caso Bolognesi

Caserta – Giovedì 9 febbraio, dalle ore 15, si terrà la presentazione del libro “Vittima Innocente. Il calvario giudiziario di Alfonso Bolognesi” dell’avvocato Raffaele Crisileo, dopo l’anteprima su Rai1 nel corso della trasmissione televisiva “Storie Italiane”. – continua sotto –

L’evento – che parla di una storia vera conclusasi un anno fa, dopo 14 anni, avrà luogo nella Sala Carlo III (Edificio Conferenze) del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta. Insieme all’autore, interverranno il protagonista del volume, il maresciallo dei carabinieri Alfonso Bolognesi, il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la professoressa Vittoria Ponzetta, presidente del Formed (Ente di Formazione, Didattica e Cultura) in convenzione con diverse Università pubbliche italiane, che ha dato il patrocinio morale all’evento, e lectio magistralis di Patrizio Gonnella, accademico e giurista nonché presidente nazionale di “Antigone” per la tutela dei diritti dei detenuti ed esperto del Consiglio d’Europa (che ha scritto e firmato la prefazione al libro di Crisileo, socio della sua associazione), accompagnato dalla giornalista Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. Seguiranno le relazioni sul tema del volume dei professori universitari Raffaele Santoro e Mena Minafra e quella dello psicologo psicoterapeuta Roberto Malinconico.

Altre presentazioni sono in programma a fine febbraio al Teatro del Villaggio dei dall’ingegner Alessandro Cioffi), poi a fine marzo al Palazzo Ducale di Mondragone (organizzata dall’avvocato Giuseppina Piccirillo) e a Roma, su iniziativa dell’avvocato Fabrizio Merluzzi, componente del Direttivo della Camera Penale Capitolina.

La storia dell’errore giudiziario di cui è stato vittima il maresciallo Bolognesi continua a commuovere gli italiani e a interessare i cultori del diritto per la straordinarietà e singolarità del caso. E’ l’odissea di un comandante di una Stazione dei Carabinieri, quella di Pinetamare di Castel Volturno (Caserta), ingiustamente sottoposto per 14 anni a tre procedimenti penali e condannato, per uno di questi processi, dopo 7 gradi di giudizio, a 4 anni di carcere (interamente espiati) e poi in sede di revisione definitivamente assolto. E adesso che Bolognesi è stato riammesso in servizio nell’Arma da soli due mesi e che il 4 febbraio prossimo andrà in pensione per raggiunti limiti di età chi lo ripagherà dei 14 anni di vita volati via? Questo è uno dei temi del dibattito.