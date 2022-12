Nuoto, Alessia Polieri e le sorelle Cesaranno ospiti d’onore al galà del Panathlon Caserta

Caserta – Le nuotatrici Antonietta (vincitrice di una medaglia di bronzo ai campionati europei del 2022 e due medaglie di bronzo ai Giochi del Mediterraneo) e Noemi Cesarano (vincitrice della medaglia d’argento nella staffetta 4×200 stile ai Giochi del Mediterraneo 2022) sono state le ospiti d’onore della conviviale di fine anno che ha concluso l’attività del 2022 del Panathlon Club Caserta “Terra di Lavoro”. – continua sotto –

Nel corso della serata, ospitata a palazzo Paternò a Caserta, sono stati presentati due nuovi soci, l’avvocato Vincenzo Corcione, presidente del Centro Sportivo Universitario, e la professoressa Claudia Mazzitelli, sportiva e artista che ha esposto i suoi lavori. Sono stati premiati con pergamena e spillino particolare, arrivati direttamente dalla sede centrale del Panathlon International, i soci Giuseppe Alaadik e Michele De Simone iscritti da cinquanta anni al club. Alla serata hanno partecipato il governatore dell’Area Campania del Panathlon International Francesco Schillirò con il vicegovernatore Paolo Santulli, i presidenti dei club Panathlon Costiera Sorrentina-Vesuvio, Liberato Esposito e Adolfo Lorusso del Club Neapolis, ed il delegato provinciale Coni di Caserta Michele De Simone.

Con le sorelle Cesarano è stata ospite anche la campionessa Alessia Polieri, farfallista e mistista, che si allena allo stadio del nuoto di via Gallicola a Caserta con le gemelle Cesarano e altri atleti agli ordini di Andrea Sabino, allenatore della società casertana Time Limit. “Siamo lieti di ospitare le gemelle Cesarano campionesse di nuoto, è un onore avere con noi le prime atlete casertane a salire sul podio dei campionati assoluti di nuoto italiani di fianco alla mitica Federica Pellegrini” ha dichiarato il Presidente del Club casertano Giuliano Petrungaro.

“Grazie al vostro club, per me è un onore avervi nell’area che governo – le parole del governatore della Campania Francesco Schillirò – fate un lavoro eccezionale, non avevo dubbi perché è sempre il club di Caserta, e questo è il club di Caserta perché non vi sono altri club a Caserta e mi riferisco alla città ed alla provincia. Petrungaro come presidente ha preso il testimone da Paolo Santulli che ho scelto quale mio vice, state lavorando con passione e mi fa piacere che la squadra sia seria e coesa”.