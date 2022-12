Pupia.Tv premiata dal Comitato Leone d’Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia

Aversa (Caserta) – Pupia.Tv conquista il riconoscimento di “miglior azienda 2022” dal Comitato per il “Leone D’Oro” del Gran Premio Internazionale di Venezia. – continua sotto –

Il prestigioso premio è stato consegnato nelle mani del direttore della testata giornalistica on-line, Antonio Taglialatela (nella foto), nel corso di una cerimonia tenutasi il 23 dicembre a Roma, nella sede del Consiglio Regionale del Lazio, dove erano presenti altri imprenditori aversani premiati per il successo conseguito dalle loro attività.

Il direttore Taglialatela, che ha dedicato il premio alla famiglia, a tutti i collaboratori della testata e allo zio Pasquale Pacilio, giornalisti e pioniere dell’informazione televisiva privata in Abruzzo, già direttore di Rete8, scomparso qualche anno fa, ha sottolineato come Pupia.Tv, nata nel 2006, sia stato precursore dell’informazione on-line in Campania, in un’epoca ante YouTube e Facebook, primissima in Italia ad inserire servizi videogiornalistici all’interno deli articoli e dando la possibilità ai lettori di commentarli.

Il segreto del successo di Pupia.Tv, ha sottolineato Taglialatela, è legato al fatto che non cerca like o engagement, né mira esclusivamente ad aspetti economici, ma punta a dare un’informazione di qualità; una scelta che le ha consentito di diventare un punto di riferimento per migliaia e migliaia di lettori che quotidianamente ne visualizzano pagine e video.

“Un premio che gratifica tantissimo – ha commentato Taglialatela a margine della premiazione – e trasmette ancora più entusiasmo nel continuare ad operare nel difficile e impegnativo mondo dell’informazione, sempre all’insegna della qualità dei contenuti e non del mero engagement finalizzato al profitto. Lo dedico a mia moglie, alla mia famiglia, ai miei più cari amici e colleghi, a tutti coloro che hanno collaborato negli anni con il sottoscritto e con Pupia.Tv. Un grazie particolare va al mio amico e compagno di avventure, l’architetto Andrea Aquilante, che 15 anni fa mi propose una “follia” poi diventata pioniera di innovazione e punto di riferimento per l’informazione campana, e non solo! Una dedica speciale a un maestro del giornalismo, da sempre per me fonte di ispirazione, che purtroppo non è più tra noi: mio zio Pasquale Pacilio, pioniere dell’informazione televisiva privata in Italia, che spero di aver reso un po’ orgoglioso”. “Ringrazio il Comitato di Presidenza del Premio, il dottor Sileno Candelaresi, presidente dell’Ordine del Leone d’oro, il dottor Maurizio Pollini, vicepresidente della Camera di Commercio di Caserta, il dottor Schiavo, presidente della Camera di Commercio di Napoli, e il dottor Luciano Moggi, direttore sportivo del grande Napoli di Maradona, membro della giuria. E, più di tutti, grazie ai nostri lettori che quotidianamente ci seguono”.