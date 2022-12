Aversa, Caterino: “Ottenuto finanziamento per eco-compattatore”

Aversa (Caserta) – “Incentivare la differenziata valorizzando il rifiuto è il massimo per cui ci siamo spesi per la partecipazione del Comune di Aversa al bando mangiaplastica, abbiamo vinto e siamo molto orgogliosi di questo risultato”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Aversa, Elena Caterino, nel commentare il finanziamento ottenuto dalla città, pari a 29.500 euro, per acquistare un eco-compattatore tramite cui gli abitanti potranno depositare le bottiglie di plastica ricavando degli incentivi. – continua sotto –

“Avremo così – spiega Caterino – una raccolta differenziata di qualità e faremo del bene al nostro pianeta. Un passo in avanti per aumentare la raccolta differenziata, un obiettivo per il quale ci spendiamo da sempre”.

“Con passione ed impegno, – conclude l’assessore – intercettiamo bandi per rendere la città sempre più green ed ecosostenibile. Diamo il via all’economia sostenibile”.