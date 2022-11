“Facciamo un Pacco alla camorra”, a Ponticelli la presentazione dell’edizione 2022

Tandem di impegno tra istituzioni, associazioni, scuola e cooperative sociali, oggi al Centro Polifunzionale “Ciro Colonna” nel quartiere Ponticelli di Napoli, per la presentazione della 14esima edizione dell’iniziativa Facciamo un Pacco alla camorra, dedicata quest’anno al tema della Pace. – continua sotto –

Nel parterre dei relatori, preziose le presenze istituzionali con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale Mario Morcone e non sono mancati i saluti del questore di Napoli, Alessandro Giuliano. Per Morcone: “Con il Pacco alla camorra quel che conosciamo sono storie di sacrifici, legalità ma buone pratiche che pongono in evidenza l’impegno civico della collettività e che ci spingono a non abbassare la guardia nella lotta alle mafie. Un impegno che in Campania ci rende orgogliosi con un’economia sociale che cresce, nuovi posti di lavoro ed innovazione, per un Pase più giusto ed inclusivo”. “L’iniziativa rappresenta un pezzo di storia della nostra città – ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – e mette insieme due temi: la sfida alle illegalità e la cultura della pace di cui oggi abbiamo tanto bisogno”.

A fare gli onori di casa, l’associazione “Maestri di Strada” onlus con Cesare Moreno, in rappresentanza delle 11 associazioni riunite in Ats, ciascuna delle quali sviluppa un programma di attività sociale e anche economica. Il centro “Ciro Colonna” rappresenta un esempio di rigenerazione urbana in quanto un bene pubblico abbandonato viene messo al servizio della comunità ma è anche un esempio di come a partire dal sociale si possono generare nuove imprese”, ha detto Moreno e tra le nuove esperienze nate, c’è il progetto CuciNapoli. “Siamo impegnati nella realizzazione di un servizio di ristorazione sociale all’interno della struttura, che sia in grado di offrire opportunità lavorative alle donne e giovani del territorio, implementando collaborazioni con istituti alberghieri del territorio e centri antiviolenza”, ha spiegato l’operatrice Paola Mango.

“Facciamo un pacco alla camorra è un progetto culturale che portiamo in giro in Italia e all’Estero. Un progetto di diritti e di pace che guarda ad uno sviluppo sostenibile attraverso l’agricoltura sociale, rimettendo le persone al centro e costruendo comunità sane. Con il paniere di prodotti biologici, lavori dalle cooperative che riutilizzano beni confiscati e che risanano beni comuni dal degrado, parliamo di welfare, comunità e accoglienza e non è un caso che abbiamo scelto di presentarlo a Ponticelli. Ogni anno scegliamo un luogo simbolo di resistenza e dal Centro Colonna vogliamo esprimere dissenso contro la camorra che spara e che violenta l’economia ma anche incoraggiare tutti coloro che quotidianamente lottano per costruire”, ha spiegato Giuliano Ciano del Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata. – continua sotto dopo la foto –

“Due giorni fa, a pochi passi dal centro Ciro Colonna, le forze dell’ordine hanno eseguito 63 arresti di uomini e donne dei clan. Non è solo con gli arresti e la repressione che si fa il contrasto alla camorra, e l’iniziativa di Facciamo un pacco alla camorra sono un chiaro un segno di riscatto”, ha aggiunto Mariano di Palma, referente regionale di Libera Campania che, insieme al Comitato don Peppe Diana e con il Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato che si occupa dei più fragili, promuovono il Pacco alla camorra ideato dal Consorzio Nco. “In questo territorio il pacco esprime il potere dei segni – ha aggiunto don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis – occorre che i segni della laboriosità, sui terreni confiscati, diventino potenti affinché’ possano convincere tutti noi del fatto che le cose sane e saporite possano diventare motivo di speranza e di gioia per le persone”.

Alla presentazione anche Laura Marmorale, capomissione di Mediterranea Saving Humans, che ha rivendicato il diritto e il dovere a salvare vite umane, ricevendo da Giuliano Ciano un Pacco alla camorra. “Con le vostre missioni di umanità state facendo anche voi un Pacco alla camorra, intesa come criminalità ma anche disimpegno e disinteresse”, ha commentato Ciano. Nel Pacco sarà possibile trovare oltre al fumetto del Commissario Mascherpa anche una breve raccolta di storie di migranti, incontrati con il Polo sociale di Castel Volturno nell’ambito del progetto Supreme ‘AgriCultura- Coltivare Diritti’. – continua sotto –

Tante le presenze, numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali e territoriali, gli studenti del liceo “Galilei” di Ancona, i familiari di Ciro Colonna, Geppino Fiorenza, presidente Associazione Centro documentazione e ricerca. Alla presentazione anche tanti volontari e cooperatori sociali uniti nell’obiettivo di stringere le maglie della rete dell’impegno per superare ogni tipo di conflitto, difendere la diversità, tutelare l’ambiente e sostenere la libertà senza mai girarsi dall’altra parte dinanzi allo sfruttamento dei lavoratori, alla violenza su donne, bambini e migranti.

COME ACQUISTARE IL PACCO – Con il Pacco alla camorra, acquistabile accendendo al sito www.ncocommercio.com, è possibile degustare: il vino spumante della cantina Vitematta della cooperativa Eureka; la passata di pomodoro tradizionale della cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola in Puglia; l’olio Evo Nata Terra prodotto nel frantoio della cooperativa Osiride della provincia di Latina che ha rimesso in produzione 3mila piante di ulivo sulle colline sessane nel Casertano; la pasta lavorata con il grano mietuto dalla cooperativa Esperanto che ha recuperato due varietà di semi favorendo l’inserimento lavorativo di vittime del caporalato; il sott’olio prodotto e trasformato dalla cooperativa Al di là dei sogni, a Maiano di Sessa Aurunca; la crema di nocciole coltivate dalla cooperativa La Strada di Pugliano di Teano; la miscela di caffè prodotta dalla cooperativa Lazzarelle, secondo l’antica tradizione napoletana, grazie al lavoro di donne detenute nel carcere femminile di Pozzuoli nel Napoletano e i piccoli produttori di caffè del sud del mondo.