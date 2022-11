Movida nell’Agro Aversano, in una notte controllate 1300 persone: denunce e sanzioni

Notte di controlli, tra domenica e lunedì, nei luoghi della movida aversana dove i carabinieri della Compagnia normanna, insieme ai militari del 10° Reggimento “Campania”, hanno eseguito un servizio straordinario controllo tra i comuni di Aversa, Trentola Ducenta e Teverola. – continua sotto –

Sottoposti a controllo 803 veicoli e 1299 persone, ed elevate 154 contravvenzioni al codice della strada.

I controlli si sono estesi anche ad alcune abitazioni, portando alla denuncia di 6 persone per vari reati: furto di una bici elettrica in strada, furto di energia elettrica, furto di gas attraverso la manomissione del contatore installato in casa, guida senza patente, poiché mai conseguita e con recidiva nel biennio, evasione e dichiarazione di false generalità.