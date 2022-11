Gricignano, protesta contro il biodigestore davanti Regione Campania

Presidio del comitato “#NoBiodigestoreGricignano – SiaUnaGricignanoMigliore” e delle associazioni ambientaliste sotto gli uffici del Dipartimento Ambiente della Regione Campania, a Napoli, in via dei Gasperi, contro il biodigestore che dovrebbe sorgere a Gricignano, nella zona Asi di Aversa Nord. – continua sotto –

Si sposta nel capoluogo la protesta per la realizzazione di un impianto da 110mila tonnellate in un territorio già saturo di impianti di smaltimento di ogni tipo. Protesta che, dopo il partecipato corteo di sabato scorso a Gricignano, avviene in concomitanza con la conferenza dei servizi tra la società Ambyenta Campania e i tecnici regionali che devono decidere sulla fattibilità tecnica e ambientale.

«In piena Terra dei Fuochi – affermano gli attivisti – in un territorio che da decenni subisce una continua devastazione ambientale, tra roghi tossici , fabbriche e capannoni industriali, discariche abusive ovunque , impianti di trattamento rifiuti di ogni genere dove i miasmi sono ormai insostenibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, vogliono costruire l’ennesimo mega impianto di rifiuti , noi non ci stiamo, non ci arrenderemo mai e ribadiamo il nostro netto No. Dopo la partecipata manifestazione di sabato scorso che ha visto tanta gente scendere tra le vie di Gricignano di Aversa per gridare la propria contrarietà al criminale piano di costruzione dell’ennesimo impianto nocivo per la salute pubblica in piena Terra dei Fuochi. È ora di far sentire ancora di più il fiato sul collo a chi realizza tali criminosi piani in un territorio già saturo e compromesso ambientalmente».

Ribadite anche le soluzioni alternative: «Un piano straordinario nazionale di bonifica di questi territori accompagnato da un piano straordinario per la differenziata con tanto di siti di compostaggio pubblici sottoposti a controllo delle comunità e di piccole dimensioni. Un piano straordinario di controllo del traffico dei rifiuti a industrie/imprese e civili». SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA