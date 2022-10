Aversa, convegno sull’Ambiente del Forum Giovani Campania: “Cambiamo Aria”

Aversa (Caserta) – Venerdì 14 ottobre si è tenuto il convegno “Cambiamo Aria: non possiamo più nasconderci” al Teatro Cimarosa di Aversa. L’evento è stato organizzato dal Forum dei Giovani della Regione Campania con il patrocinio dell’Unicef in occasione della giornata internazionale contro l’incenerimento dei rifiuti. – continua sotto –

Il titolo del convegno è stato scelto proprio abbracciando una campagna di sensibilizzazione che sta portando avanti l’Unicef sulla questione. Il tema principale, quindi, è stato quello della salvaguardia dell’ambiente ed è su questo che si sono espressi i relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, quello dell’ accademico e quello dell’associazionismo; ricordiamo: Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale, Giuliana Di Fiore, professoressa di Diritto dell’Urbanistica e dell’Ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, Carmela Mucherino, assessore alla Transizione Ecologica della città di Caserta, ed Emilia Narciso, presidente dell’Unicef Campania.

A toccare l’argomento, però, sono stati anche tanti cittadini del territorio. Ricordiamo, a questo proposito, la presenza di scuole, di molte associazioni e di istituzioni, come il sindaco di Aversa Alfonso Golia, che intervenendo hanno arricchito attivamente il dibattito. Nicola Griffo, moderatore della discussione e consigliere del Forum Regionale, soddisfatto per la buona riuscita dell’evento, ha dichiarato: “Il Forum ha voluto organizzare questo incontro su un tema particolarmente sentito nei nostri territori soprattutto dai giovani. Desidero ringraziare gli illustri relatori e sono contento che siano stati presenti tutti i livelli istituzionali affinché l’ambiente possa essere messo al centro delle politiche locali e nazionali: cambiamo aria!”.

La presidente di Unicef Campania, Emilia Narciso, ha commentato: “Tutti i bambini e adolescenti hanno diritto ad avere acqua da bere, cibo da mangiare e aria pulita. Sembra un’affermazione ovvia che però è necessario rafforzare con un altro diritto: quello di vivere in un ambiente sano e sicuro. Rischiamo di consegnare alla prossima generazione un pianeta ‘in fiamme’. Sensibilizzare l’opinione pubblica, adulti in modo particolare, e sostenere e favorire la partecipazione di giovani e adolescenti sui temi del cambiamento climatico e sostenibilità è l’obiettivo della campagna lanciata da Unicef ‘Cambiamo Aria’. Oggi un miliardo di bambini è a rischio. Domani, se il mondo non agirà, lo saranno tutti! Questo il monito dell’Unicef nell’ultimo rapporto AR6 del Gruppo intergovernativa sui cambiamenti climatico. Avere il Forum Regionale dei Giovani accanto è per Unicef motivo di grande gioia ma anche di grande responsabilità”.