Aversa, “Cambiamo aria”: incontro-dibattito sull’Ambiente del Forum Regionale Giovani

Aversa (Caserta) – “Cambiamo aria: Non possiamo più nasconderci!”. E’ il titolo del convegno promosso dal Forum Regionale dei Giovani della Campania, col patrocinio dell’Unicef, in programma venerdì 14 ottobre, alle ore 18, al Teatro Cimarosa di Aversa. – continua sotto –

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alfonso Golia, prenderanno la parola alcuni relatori. Tra questi, il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, con il quale verranno analizzate tutte le attività poste in essere dall’Assise campana per contrastare l’inquinamento e lo sversamento illecito dei rifiuti. L’assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Caserta, Carmela Mucherino, analizzerà le attività del capoluogo di Terra di Lavoro e le proposte da mettere in campo dal punto di vista politico e culturale in vista anche della formazione del nuovo Governo.

La presidente regionale dell’Unicef, Emilia Narciso, riferirà sulle attività svolte sul piano internazionale in merito al cambiamento climatico, ponendo l’accento sui diritti dei bambini ad avere una scuola più green. La professoressa Giuliana Di Fiore, docente di Diritto dell’Urbanistica e dell’Ambiente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, che analizzerà le problematiche affrontate da una molteplicità di punti di vista. A moderare Nicola Griffo, segretario dell’ufficio di presidenza del Forum.

“Considerate le drammatiche ed emergenziali condizioni ambientali e paesaggistiche dei nostri territori – fanno sapere gli organizzatori – si è ritenuto opportuno organizzare un momento di sensibilizzazione, dialogo e confronto con le Istituzioni, associazioni, personalità del mondo accademico, scuole e giovani studenti”.