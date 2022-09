“Valorizzare la nostra Terra di Lavoro”: il Pd presenta i suoi candidati del Casertano

Il Partito Democratico casertano si mobilita per affrontare la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre, partendo dalla presentazione dei suoi candidati avvenuta al Mazzini Glamour di Caserta. Un appuntamento promosso da Carlo Marino, sindaco di Caserta, presidente dell’Anci Campania e coordinatore della campagna elettorale del Pd in provincia. – continua sotto –

Presenti: Susanna Camusso (candidata al Senato nel collegio plurinominale 2 in Campania), Stefano Graziano (candidato al plurinominale della Camera dei Deputati nel collegio Caserta/Benevento), Antonella Pepe (candidata al plurinominale della Camera nel collegio Caserta/Benevento), Tommaso De Simone (candidato al Senato nel collegio uninominale in provincia di Caserta), Liliana Trovato (candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Caserta), Andrea Boccagna (candidato al Senato nel collegio plurinominale 2 in Campania), Vincenzo Santagata (sindaco di Gricignano, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Aversa).

Marino: “Costruiamo una provincia migliore per le nuove generazioni” – “Dobbiamo costruire una forte coesione sociale, dare una risposta adeguata all’emergenza che stiamo vivendo e puntare sul lavoro”, ha dichiarato Carlo Marino, sottolineando: “Sono convinto che ci riusciremo unendo l’autorevolezza e la competenza dei nostri leader nazionali con il potenziale del nostro territorio. Tutti dobbiamo sentirci candidati, tutti dobbiamo condividere le idee e le proposte di chi è sceso in campo e del Partito Democratico, solo così potremo costruire un Paese ed una provincia di Caserta migliori per le nuove generazioni e non solo”.

Boccia: "Campania sia riferimento per Mezzogiorno" – "La Campania torni ad essere un punto di riferimento per il Mezzogiorno", ha detto il deputato Francesco Boccia, commissario regionale del Pd. "E' un momento importante per l'Italia anche considerando l'attuale contesto europeo. Il nostro Paese ha tanto bisogno del Sud, della Campania e di Caserta, provincia meravigliosa che, sinceramente, non ha ottenuto ciò che giustamente meritava", ha aggiunto Boccia, commentando poi le dichiarazioni del presidente del Consiglio Regionale, Gennaro Oliviero, che ha affermato che voterà il Pd per "senso del dovere": "Gli iscritti al Pd eletti nelle istituzioni non dovrebbero fare certe dichiarazioni, dovrebbero votare il Pd a prescindere. Gli elettori dem non votano i singoli come rappresentanti di sé stessi, ma in quanto rappresentanti di una vasta comunità".

Camusso: “Centrodestra non sa parlare di lavoro” – Susanna Camusso ha attaccato il centrodestra sul versante delle politiche del lavoro e respinto le critiche che la bollano come l’ennesimo ex segretario della Cgil candidato nelle liste del Pd: “Uno dei fondamenti della democrazia è che il lavoro possa organizzarsi e rappresentarsi. Nella storia della Cgil ci sono state scelte che hanno caratterizzato innanzitutto la Resistenza in questo Paese e quindi occorre avere rispetto della memoria. Ma il punto fondamentale è che non sanno parlare di lavoro, non hanno in mente il lavoro, non hanno nessun argomento per dare risposte ai lavoratori e provano invece a delegittimare il dibattito che il centrosinistra e l’Italia democratica e progressista portano avanti per la sicurezza e la lotta al precariato”.

De Simone: “Valorizzare le nostre eccellenze” – Tommaso De Simone punta alla valorizzazione delle eccellenze dell’artigianato e dell’industria, anche in virtù del suo ruolo di presidente della Camera di Commercio: “Il nostro territorio è percepito male ma la realtà è diversa, vantiamo eccellenze e capacità imprenditoriali straordinarie. Siamo la provincia che è cresciuta di più dopo l’emergenza Covid e abbiamo prodotto performance importanti dal punto di vista economico e come società civile. Insomma ci stiamo spogliando di quell’abito cucito, in passato, da tantissima cattiva gente del territorio”.

Graziano: "Impegno per evitare fuga di cervelli" – "Caserta vuole recitare un ruolo da protagonista", ne è convinto Stefano Graziano: "La nostra provincia deve ricevere ciò che in questi anni non ha avuto. Penso, ad esempio, alle nuove generazioni che hanno notevoli difficoltà ad affermarsi sul territorio e sono costrette ad andare via. Terra di Lavoro è la prima zona industriale del Mezzogiorno e dispone sia di una importante filiera agro alimentare che di un prestigioso patrimonio storico-culturale-monumentale che devono essere maggiormente considerati a livello nazionale ed internazionale".

Picierno: “Destra estrema vuole riportare l’Italia indietro di decenni” – In collegamento da remoto il vice residente del Parlamento Europeo, Pina Picierno: “Come ha ribadito il nostro segretario Enrico Letta dobbiamo scegliere senza mezzi termini e con grande convinzione tra due idee diverse. C’è la nostra che ha rifondato l’Europa ed il nostro Paese grazie al Pnrr ed al Next Generation Eu, strumenti capaci di ridurre in maniera drastica le disuguaglianze e che hanno aperto ad una nuova solidarietà; e poi c’è quella della destra, destra estrema a mio modo di vedere, che intende riportare l’orologio della nostra nazione indietro di decenni”.

Mauri: “Più diritti e inclusione significano più competitività” – In streaming anche il deputato Matteo Mauri, commissario provinciale del Pd di Caserta: “Noi siamo una coalizione dai valori forti che difende alcune idee e le trasforma in fatti concreti. Il tema dei diritti è centrale perché più diritti e maggiore inclusione significano aver fatto cose giuste ed utili affinché il Paese diventi più competitivo e più moderno”. IN ALTO IL VIDEO