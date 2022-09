Elezioni 2022, Giuseppe Conte in Campania il 21 settembre: tappe a Napoli, Caserta, Giugliano, Acerra e Torre del Greco

Giuseppe Conte approderà in Campania nella giornata di mercoledì 21 settembre. Prima tappa, alle ore 11, a Napoli, con Roberto Fico in piazzetta Crociferi, per poi proseguire per una passeggiata nel quartiere Sanità. – continua sotto –

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il presidente del Movimento 5 Stelle sarà a Torre del Greco, in piazza Santa Croce, e alle 18 ad Acerra, in via Grazia Deledda.

Tappa anche a Caserta, in via 28 Settembre, alle ore 19, nel piazzale antistante il campo di calcio del Rione Vanvitelli. Chiusura a Giugliano, in piazza Gramsci, alle ore 21.