Napoli, sequestrate 3 tonnellate di shopper illegali: Vignaroli si congratula con Polizia Municipale

“Complimenti agli agenti del reparto specialistico di Tutela Ambientale della Polizia Municipale Napoli, che hanno posto sotto sequestro oltre 3 tonnellate di shopper di plastica contraffatti, contenuti all’interno di 205 scatole che venivano trasportate in un furgone”. Lo ha dichiarato Stefano Vignaroli, presidente della Commissione Ecomafie. – continua sotto –

L’operazione, come spiegato anche dalla Polizia Municipale, si inserisce nell’ambito del protocollo siglato con la Commissione Ecomafie, che mira al contrasto della produzione e della diffusione di shopper illegali.

Da Vignaroli “un ringraziamento per l’importante supporto anche ad Assobioplastiche e BiorePak”. “La Commissione Ecomafie – sottolinea il presidente – è impegnata costantemente nell’attività di inchiesta e prevenzione delle attività illecite in tema ambientale. Per fortuna possiamo contare su una rete validissima di uomini delle forze dell’ordine che consentano operazioni come questa”.