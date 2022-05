Aversa, percorsi di autonomia per disabili in beni confiscati: Comune ammesso a finanziamento

Aversa (Caserta) – Poche settimane fa il comune di Aversa presentò come capofila dell’Ambito C06, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Luigi Di Santo, l’istanza per la linea di finanziamento Pnrr Missione 5 Inclusione e Coesione – 1.2. per l’annualità 2022 in risposta all’avviso messo a bando dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del febbraio 2022. – continua sotto –

La linea di investimento riguarda i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” con particolare attenzione alle condizioni abitative e lavorative con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore per la predisposizione di team di elevata professionalità per il supporto formativo.

Il progetto prevede anche l’utilizzo di beni confiscati. È stato reso noto da poche ore il decreto del Ministero che comunica che l’Ambito C06, per questo progetto, è stato ammesso al finanziamento per quasi 40.000 euro, il risultato migliore in Campania.

“Un risultato estremamente importante – dichiara l’assessore di Santo – che coinvolge tutto l’Ambito C06, a partire dal Comune capofila Aversa. Quando si lavora unitariamente, nel segno del bene comune, si raggiungono risultati concreti. È l’ambizione di un metodo nuovo che prende corpo attraverso progetti innovativi che vogliono cambiare per sempre le prospettive delle politiche sociali sul nostro territorio”.