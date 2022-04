Parete, cade in una buca e si frattura il femore: dopo un mese pericolo non eliminato

Parete (Caserta) – Cade in una buca del marciapiede di piazza del Popolo e si frattura il femore. E’ successo a Guido Viglione, pensionato di 83 anni, che, dopo aver effettuato un prelievo di denaro allo sportello del Banco di Napoli, si stava tranquillamente dirigendo verso la propria auto per rincasare. – continua sotto –

All’altezza di un esercizio di onoranze funebri, proprio all’imbocco con via Vicinale Vecchia, l’uomo rimane casualmente incastrato in una buca lungo il marciapiede rimasta vuota dopo l’eliminazione di un palo della segnaletica stradale. Così perde l’equilibrio e cade a terra, avvertendo immediatamente un forte dolore.

Subito soccorso dal genero, con il quale era in compagnia, viene trasportato al vicino ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania. I medici gli diagnosticano la frattura del femore che, per una persona ottantenne, è molto problematica da curare ed ha bisogno di una lunga convalescenza.

L’episodio risale a circa un mese e mezzo fa, nella mattinata del 9 marzo, ma ancora adesso quella buca sul marciapiede non è stata adeguatamente riparata. “Non so per quale motivo – commenta lo stesso Viglione – il Comune non intervenga visto che quel marciapiede è frequentato ogni giorno da diversi pensionati che si fermano per ore a chiacchierare in quello spazio. Ci vuole più rispetto per i cittadini, soprattutto anziani, in questo paese. In merito al mio incidente, naturalmente mi tutelerò legalmente in tutte le sedi opportune”.