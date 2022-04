“Leali delle Notizie”, alla giornalista Marilena Natale il premio in memoria di Daphne Caruana Galizia

La giornalista aversana Marilena Natale è la vincitrice della quinta edizione del “Premio Leali delle Notizie” in memoria di Daphne Caruana Galizia, la giornalista e blogger maltese, impegnata in numerose inchieste e attiva contro la corruzione, assassinata il 16 ottobre 2017 in un attentato dinamitardo nei pressi della propria abitazione. – continua sotto –

L’associazione premia ogni anno un operatore dell’informazione che si è distinto in Italia come all’estero con le sue inchieste e le sue ricerche, mettendo in pericolo la sua vita e quella dei propri cari. La prima edizione del premio era stata vinta da Federica Angeli, la seconda da Sandro Ruotolo, la terza da Fabiana Pacella e la quarta da Paolo Berizzi.

La motivazione del direttivo in merito alla candidatura di Marilena Natale e approvata anche dal comitato scientifico è la seguente: «Marilena Natale vive sotto scorta dal 2017 a seguito delle pesanti minacce provenienti dal clan dei Casalesi, ma non ha abbandonato la sua città, Aversa, in Campania. Le ultime intimidazioni le sono arrivate via Whatsapp in gennaio: insieme agli insulti, la proibizione di nominare un boss della camorra, Michele Zagaria, condannato all’ergastolo. Nonostante le difficoltà che il vivere sotto scorta comporta, con coraggio e determinazione Marilena Natale porta avanti le sue inchieste in un territorio difficile come le province di Napoli e Caserta, dove la camorra sta rialzando la testa. Eppure, nonostante le intimidazioni, continua a occuparsi di infiltrazioni camorristiche, traffico di rifiuti, inquinamento e salute pubblica, ed è anche grazie ai suoi articoli che alcuni Comuni sono stati sciolti per mafia. Ha fondato l’associazione “La Terra dei Cuori” per aiutare i bambini ammalati di cancro nella “Terra dei Fuochi”. Ha vinto numerosi premi, tra cui il premio “Agende Rosse“, dedicato a Paolo Borsellino. Consegnarle il Premio intitolato a Daphne Caruana Galizia vuole essere un modo per sostenerla nella sua lotta quotidiana contro la criminalità, nel nome della libertà di stampa e del diritto a essere correttamente informati».

Il riconoscimento sarà consegnato in occasione dell’ottava edizione del Festival del Giornalismo in programma a Ronchi dei Legionari (Gorizia) dal 14 al 18 giugno, e in anteprima dal 3 al 9 giugno: come vuole ormai la tradizione, durante l’ultima serata della kermesse, sabato 18 giugno. Il premio è stato realizzato dall’artista locale Franco Dugo e verrà consegnato da un membro della famiglia di Daphne Caruana Galizia. L’iniziativa ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Assostampa Friuli Venezia Giulia e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. – continua sotto –

«Sono molto contento in qualità di presidente di Leali delle Notizie della collaborazione della famiglia che ha sempre appoggiato la realizzazione del premio in memoria di Daphne e tutte le nostre attività sulla la libertà di stampa e di espressione. Molti giornalisti come Daphne hanno perso la vita perché hanno avuto il coraggio di raccontare la verità e molti altri continuano a essere minacciati per i propri reportage. Leali delle Notizie continua dunque con questa iniziativa a chiedere giustizia per Daphne e a lottare per la libertà di stampa e di espressione nel mondo», spiega Luca Perrino, presidente e cofondatore dell’associazione culturale “Leali delle Notizie”.