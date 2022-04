Napoli, Università Parthenope e NexumStp insieme per creare ponte tra formazione e lavoro

Si è svolta a Napoli, al Palazzo Pacanowski, sede della Scuola interdipartimentale di economia e giurisprudenza dell’Università degli Studi Parthenope, l’iniziativa “Capacitiamoci!”, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo per presentare agli studenti le opportunità di stage e tirocini offerte in collaborazione con i principali ordini professionali e con i partner convenzionati. Tra questi, la società di consulenza aziendale NexumStp che in Italia assiste oltre 22mila Piccole e medie imprese negli ambiti del lavoro, legale, fiscale e dell’innovazione. – continua sotto –

L’obiettivo della collaborazione tra le due realtà è dar vita a uno scambio di esperienze per rendere il più efficace possibile l’incontro tra didattica e mondo del lavoro. In quest’ottica, con l’iniziativa “Capacitiamoci!” si è avviato oggi, alla presenza delle rappresentanze studentesche, dei referenti delle attività di orientamento e placement e dei partner dell’università un percorso di apprendimento che coniuga il sapere teorico con l’esperienza professionale.

Paolo Stern e Gianluca Petricca, rispettivamente presidente e ad di NexumStp, presenti all’iniziativa hanno commentato: “NexumStp crede fermamente nelle sinergie che si possono creare tra università e mondo del lavoro. Per questo motivo ha intrapreso con entusiasmo questo percorso con l’Università Parthenope che permetterà di formare gli studenti, plasmando i loro talenti e le loro competenze sulle reali e più attuali esigenze del mercato del lavoro. Grazie all’esperienza maturata a diretto contatto con decine di migliaia di Pmi in tutta Italia, auspichiamo di poter dare un contributo efficace alle competenze dei futuri professionisti e consulenti”.

Nell’ambito della partnership, NexumStp ospiterà in azienda tirocinanti e stagisti grazie a una convenzione biennale con il laboratorio LaReLab del dipartimento di Giurisprudenza – diretto dal professor Edoardo Ales – che realizza attività di ricerca in materia di relazioni di lavoro e di risorse umane con un approccio multidisciplinare. – continua sotto –

“L’iniziativa di oggi – ha evidenziato Marco Esposito, presidente del Corso di Studi in Giurisprudenza – testimonia lo sforzo di tutto l’Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza di dare vita ad attività di placement e di orientamento molto concrete, calate consapevolmente nelle realtà professionali e aziendali. Questo permetterà alle nostre allieve e ai nostri allievi un più adeguato inserimento nel mondo del lavoro”.