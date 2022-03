Napoli, imprenditoria femminile: confronto alla Camera di Commercio

“8 punti per l’8 marzo” è il tema del confronto promosso dal Comitato per l’imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, in programma lunedì 7 marzo nei saloni dell’Ente Camerale presieduto da Ciro Fiola. Il presidente del comitato, Stefania Brancaccio, ha coordinato, insieme con la vicepresidente dell’Ente, Liliana Langella, i lavori a cui prenderanno parte le componenti dell’organismo che ha come obiettivo l’impulso dell’imprenditoria femminile. – continua sotto –

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile è così composto: Stefania Brancaccio (Presidente); Ermelinda Del Giudie (Aicast); Silvana De Dominicis (ASSPIM); Tiziana Vocca (Casartigiani); Girolama Imperatore (Assimprese Italia); Teresa Guarino (Confartigianato); Giuseppina Colosimo (Agci); Assunta Santopaolo (Cidec); Michela Palmieri (Upalac); Iris Savastano (Fla); Giuseppina Liberti (Acai); Benigna Sorrentino (Confagricoltura); Vera Buonomo (Uil); Cinzia Massa (Cgil); Valentina Stinga (Coldiretti); Stefania Brancaccio (Apa); Mariafelicia Comberati (Cisl); Gloriana Romanzi (Siva). Consigliere della CCIAA: Valentina Capuano, Paola Ciaramella, Alessandra Di Martino, Liliana Langella, Consiglia Miggione, Alfonsa Papa, Maria Rosaria Romano, Felicetta Stanco. IN ALTO IL VIDEO