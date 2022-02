Napoli, al Liceo Mazzini convegno sul Pnrr in collaborazione con Università Parthenope

Mercoledì 16 febbraio, dalle ore 10.30, avrà luogo il convegno, in modalità mista sul tema: “Orientamento, Competenze trasversali, Piano nazionale di ripresa e resilienza e la Delega al Governo in materia di disabilità. Un incontro in memoria del preside Gianfranco Sanna”. L’evento culturale, promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con il professor Leone Melillo, e dal Liceo Giuseppe Mazzini, in Napoli, con il preside, professor Stefano Zen, sarà moderato dalla dottoressa Fiorella Anzano (giornalista – Università degli Studi di Napoli “Parthenope”). – continua sotto –

Un tema di ricerca estremamente attuale. Come ha evidenziato, infatti, il Ministro dell’Istruzione, professor Patrizio Bianchi, in una recente intervista, è necessaria una “scuola aperta”, per garantire ai giovani “una varietà di esperienze” che possano arricchire il loro “percorso educativo” ed affermare, “nel Pnrr una riforma dell’orientamento scolastico”. In tal senso l’“offerta formativa”, come ha chiarito il Ministro per le disabilità, senatore avvocato Erika Stefani, attraverso una recente lettera, “va rivista”, “cercando di andare incontro il più possibile alle esigenze del singolo studente”, perché «le diversità devono essere fonte di arricchimento per tutti, in quanto parte del mondo e non “un mondo a parte”».

In tal senso, come chiarisce la professoressa Maria Luisa Iavarone (Coordinatrice del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in “Progettazione dei Servizi Educativi, Formativi, ‘Media Education’ e Tecnologie per l’Inclusione nei contesti formali e non formali” dell’Università degli Studi di Napoli “Parhenope”), bisogna occuparsi di “inclusione sociale e prevenzione del disagio”, per “formare i futuri operatori dei servizi educativi”: “giovani che credono nel valore della responsabilità sociale della comunità, ma anche educatori che hanno voglia di riflettere sul loro potenziale formativo per adeguarlo al tempo che stiamo attraversando”. Un tema di ricerca che deve valutare anche la “relazione tra le politiche della salute e lo sport”, tracciata dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa. Va evidenziato, infatti, il momento storico, che tutti stiamo vivendo, di estrema criticità nel quale, come sottolinea Andrea Costa “le regole imposte dall’emergenza Covid hanno consentito al nostro Paese di avviare un percorso verso la normalità”.

Alle ore 10.30 sono previsti gli “indirizzi di saluto” del professor Alberto Carotenuto (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), dell’onorevole Andrea Costa (sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), della dottoressa Elisabetta Garzo (presidente del Tribunale di Napoli), dell’avvocato Maria Masi (presidente del Consiglio Nazionale Forense), del professor Ettore Acerra (direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), del senatore avvocato Andrea Ostellari (presidente della Commissione Giustizia del Senato). Il professor Leone Melillo, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, presenterà l’iniziativa culturale, soffermandosi sul tema: “Educazione e socialità nella promozione delle competenze”. – continua sotto –

Come ha chiarito sempre la senatrice Erika Stefani (ministro per le Disabilità), “il tema dell’orientamento scolastico e, più in generale, quello dell’istruzione” esorta alla “formulazione di proposte e di idee anche ‒ e soprattutto ‒ in vista della storica opportunità offerta dalle risorse del Pnnr. Il sistema formativo ‒ come evidenzia sempre la senatrice Erika Stefani ‒ si appresta, infatti, nei prossimi anni ad importanti trasformazioni, a partire dalla sua capacità di inserire ed integrare anche coloro che, a causa delle loro fragilità, rischiano in alcuni contesti di essere esclusi”.

Dalle ore 11.15 sono previsti le relazioni e gli interventi del cardinale Francesco Montenegro (Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della Curia Romana), del professor Andrea Soricelli (Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), della professoressa Maria Luisa Iavarone (Coordinatrice del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in “Progettazione dei Servizi Educativi e Formativi, ‘Media Education’ e Tecnologie per l’inclusione nei Contesti Formali e non Formali” dell’Università degli Studi di Napoli “Parhenope”), dell’avvocato Piersanti Mattarella (nipote dell’omonimo Piersanti Mattarella, ucciso da Cosa Nostra mentre era alla guida della Regione Sicilia nel 1980), del senatore avvocato Francesco Urraro (Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche mafiose), del dottor Raffaele Carlino (Presidente della Società Sportiva Napoli Femminile), del dottor Antonio Milici (Presidente della Siepnei – Società italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia ed Epigenetica), della professoressa Daniela Speranza (Liceo Giuseppe Mazzini in Napoli), della dottoressa Diana Sapienza (segretario nazionale Confial – pensionati), del professor Giuseppe Tranchini (preside del Liceo Elio Vittorini in Napoli), del professor Stefano Zen (preside del Liceo Giuseppe Mazzini in Napoli) e del professor Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”).

Il convegno, che avrà luogo in presenza presso l’Aula magna del Liceo Giuseppe Mazzini di Napoli (Via Francesco Solimena, 62), sarà possibile seguirlo in diretta, anche da remoto, attraverso il link: https://youtu.be/-S8F7ZIvAcU. Le relazioni e gli interventi saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche”.