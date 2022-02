Fondo per la progettazione territoriale. Del Sesto: “4,6 milioni al Casertano”

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Dpcm 17 dicembre 2021, recante la “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”, che mette a disposizione oltre 161 milioni di euro a favore degli enti territoriali – Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30mila abitanti, Città metropolitane e Province – del Mezzogiorno e delle regioni Umbria e Marche, al fine di indire concorsi volti ad acquisire progetti per partecipare ai bandi finanziati con le risorse del Pnrr, dei fondi strutturali europei e di sviluppo e coesione. – continua sotto –

«Agli Enti territoriali del casertano – dichiara la deputata Margherita Del Sesto – sono stati assegnati contributi per complessivi 4,6 milioni di euro, che favoriranno la partecipazione sia ai bandi attuativi del Pnrr, sia alla nuova programmazione dei Fondi strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Dpcm – conclude la parlamentare – autorizza gli enti beneficiari ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e a disporre gli affidamenti entro il prossimo 18 agosto 2022».

I bandi saranno rivolti a professionisti, che potranno presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, gli Enti territoriali interessati disporranno di elaborati già pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse nazionali ed europee.