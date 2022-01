Sileri: “Omicron al picco, presto decrescita casi. Poi misure potranno cambiare”

“Omicron corre di più ma è meno grave nella popolazione vaccinata. Verosimilmente abbiamo toccato il picco e assisteremo a breve a una decrescita dei casi” e questo consentirà di rivedere le misure. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Dobbiamo prendere ciò che facciamo” con le misure per ridurre il rischio dei contagi “non come qualcosa di fisso e infinito, ma modulabile in base alla situazione che ci pone virus”. Per questo “tutte regole che stiamo mettendo, in un tempo relativamente breve, potranno essere modificate di nuovo per allentare la presa”, ha detto. – continua sotto –

Figliuolo: “Italia terza in Ue per vaccinazioni” – L’accelerazione nelle somministrazioni vede l’Italia in terza posizione a livello europeo, e undicesima a livello mondiale, nelle dosi somministrate ogni 100 abitanti. Lo fa sapere la struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo.

Vaccini, dosi booster al 69,5% della popolazione – Numeri in crescita per le dosi booster che nella settimana 11-17 gennaio 2022 hanno fatto registrare oltre 3,6 milioni di somministrazioni, 350mila in più rispetto alla settimana precedente. In totale è stato così raggiunto il 69,5% della popolazione oggetto di dose (27.475.782 persone). In generale, fa sapere la struttura del Commissario Figliuolo, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645mila somministrazioni al giorno: nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74mila prime somministrazioni e 524mila dosi booster giornaliere.

Sicilia, ordinanza di Musumeci: traghetti per tutti senza Green pass – Via libera ai passeggeri privi di Green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti: lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane. La segreteria tecnica della presidenza della Regione Siciliana ha poi precisato che “l’accesso ai mezzi di trasporto marittimo per l’attraversamento dello Stretto di Messina e per il movimento dalle Isole minori, benché non si richieda il possesso del Super Green pass, è consentito soltanto a chi può esibire il referto negativo di un tampone antigenico o molecolare”.