29 nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Caserta, per un totale complessivo di 3401 “attivi”, alla data dell’11 dicembre in cui, però, si registrano ben 209 guariti (che si aggiungono ai 178 del giorno precedente). Un deceduto a Macerata Campania. Guarda i dati comune per comune: clicca qui