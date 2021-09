Incidente in scooter nel Leccese: muore 38enne originario di Aversa

Viaggiava in sella ad uno scooter quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del motoveicolo e si è schiantato contro il guardrail. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero Michele Mancarella Pinto, 38 anni, nativo di Aversa (Caserta) e residente a Lecce. – continua sotto –

L’incidente mortale si è verificato la scorsa notte, intorno all’una, nella zona industriale di Soleto, ad una ventina di chilometri da Lecce. Il 38enne viaggiava da solo sul suo Yamaha 600 e stava rientrando a casa. Poi, all’altezza di una rotatoria che collega alla strada 362 “Galatina-Lecce”, il tragico impatto, preceduto da una scivolata sull’asfalto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Quando sono giunti i soccorsi l’uomo era ancora vivo anche se in condizioni critiche ma, una volta arrivato al “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso, è spirato per le gravi ferite riportate. Lascia moglie e un figlio di quattro anni. – continua sotto –

Sul luogo dell’incidente i carabinieri della sezione radiomobile di Maglie e della stazione hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, mentre la salma è stata trasferita nella camera mortuaria del nosocomio pugliese.