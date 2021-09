Sant’Arpino, Di Mattia: “Futuri amministratori rendano pubbliche situazioni patrimoniali”

Sant’Arpino (Caserta) – Nella mattinata di domenica 12 settembre, in piazza Macrì, a Sant’Arpino, c’è stata la presentazione della lista elettorale “Risorgimento Atellano”, capeggiata dal candidato sindaco Ernesto Di Mattia che, durante un pubblico comizio, ha illustrato il suo progetto, di cui si è fatto garante il professor Giuseppe Limone. – continua sotto –

Di Mattia ha affermato, senza nascondere le difficoltà derivanti dalla delicata situazione finanziaria in cui versa l’Ente, che le priorità del suo programma che impegneranno i primi cento giorni di amministrazione, in caso di vittoria alle urne, saranno il riordino della macchina amministrativa e la pulizia della città. Inoltre, l’aspirante fascia tricolore ha lanciato la proposta di rendere pubblica la situazione patrimoniale sua e dei suoi competitor, da inizio a a fine mandato di amministratori comunali, per avere così il massimo della trasparenza e dimostrare “che il bene comune prevale su aspetti di altro tenore”. IN ALTO IL VIDEO