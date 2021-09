Santa Maria Capua Vetere, falsamente accusato di sequestro di persona: assolto commerciante

Denunciò per sequestro di persona il titolare di un noto negozio di arte sacra di Santa Maria Capua Vetere ma il giudice per le indagini preliminari Alessia Stadio – accogliendo la tesi dei difensori dell’indagato, Raffaele e Gaetano Crisileo, ha archiviato la sua denuncia assolvendo il titolare dell’esercizio commerciale. Ora il denunciante rischia di finire sotto processo anche per il reato di calunnia. – continua sotto –

I fatti risalgono ad alcuni anni fa quando un uomo si presentò nel negozio di arte sacra qualificandosi come incaricato di una società finanziaria che doveva riscuotere dei soldi dal titolare. Quest’ultimo, intuendo che si trattava di una truffa, contattò prima la società interessata (che disconobbe il presunto rappresentante) e poi i finanzieri della compagnia di Capua che subito intervennero e verbalizzarono. – continua sotto –

Non contento di essere stato denunciato per truffa (processo ancora pendente) il presunto “broker”, a sua volta, denunciò il commerciante per “sequestro di persona” in quanto, a suo dire, avrebbe chiuso, alla presenza di un testimone, la porta d’ingresso del negozio impedendo che lui potesse andare via in attesa dei finanzieri. Ma è stato proprio quel testimone che ha smentito tale versione.