Carinaro, cane randagio aggredisce bambino

Caccia al cane randagio che nella mattinata di martedì a Carinaro (Caserta) ha assalito un bambino di 10 anni, provocandogli lesioni che sono state medicate dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. – continua sotto –

Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione carabinieri di Gricignano che ha fatto intervenire l’Asl per ricercare il cane, che non è stato ancora reperito. L’episodio riporta alla ribalta della cronaca il problema dei cani randagi, una vera e propria piaga presente in tutti i comuni dell’agro aversano.