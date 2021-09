Bando Sport e Periferie, Del Sesto: “14 milioni per 21 comuni casertani”

Poche ore fa, con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata la graduatoria finale dei progetti pervenuti nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”. – continua sotto –

«Sono 21 i Comuni della provincia di Caserta finanziati dal Bando, che era stato pubblicato il 13 luglio 2020 durante il Governo Conte II, – dichiara la deputata Margherita Del Sesto – ai quali sono state destinate risorse complessive per 14,1 milioni di euro. Tali fondi consentiranno di realizzare o potenziare strutture sportive comunali, fondamentali – conclude la componente della VII Commissione Cultura della Camera – per l'aggregazione e l'inclusione sociale e per il benessere fisico dei cittadini».

I soggetti assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento. Di seguito, l'elenco dei Comuni finanziati