Varcaturo, evade i domiciliari e va al ristorante senza Green Pass: arrestata

Cena al ristorante senza Green Pass ma è pure ai domiciliari: dovrà rispondere di evasione la 29enne di Pomigliano, in provincia di Napoli, arrestata dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. – continua sotto –

Tutto nasce da un controllo ai Green pass dei clienti di alcuni dei ristoranti in via Ripuaria, strada che conduce al litorale di Varcaturo. Tutti i clienti mostrano il QR code. Tutti in regola, tranne una donna. Non ha il Green pass né il risultato di un tampone recente e nemmeno i documenti di identità. Quando i militari riescono ad identificarla scoprono che la donna era sottoposta ai domiciliari. – continua sotto –

Arrestata, la 29enne è stata sottoposta nuovamente agli arresti in casa e attende ora l’udienza di convalida. Per lei e per il ristoratore anche una sanzione per violazione alla normativa anti-contagio.