Vaccini senza prenotazione, il camper dell’Asl arriva a Gricignano il 4 settembre

Farà tappa anche a Gricignano (Caserta), sabato 4 settembre, il camper-ambulatorio dell’Asl Caserta per effettuare vaccinazioni a tutti, residenti e non residenti. Non c’è bisogno di prenotarsi, basta solo portare con sé la tessera sanitaria. L’appuntamento è in piazza Municipio, dalle ore 9 alle ore 21. – continua sotto –

“Il vaccino è utile e indispensabile per il ritorno alla normalità”, commenta il sindaco Vincenzo Santagata, che ha chiesto di includere Gricignano tra le tappe del “vaccino tour” avviato dall’azienda sanitaria, ringraziando la direzione generale e la direzione sanitaria dell’Asl Caserta, il dottor Michele Tari, il responsabile unità anti-Covid, dottor Vincenzo Grella, il direttore del distretto sanitario 18, dottor Luigi Caterino.