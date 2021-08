Treni, linea Napoli-Roma interrotta, Santillo: “Terminare lavori entro tempi programmati”

“Prendiamo atto, con soddisfazione, che finalmente sono in corso i lavori di consolidamento straordinario e impermeabilizzazione della galleria del Massico sulla linea Napoli-Roma via Formia, insieme ai lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Villa Literno, in provincia di Caserta, nel periodo compreso dal 9 al 29 agosto. Questo, nonostante gli sforzi di Trenitalia a garantire dei bus sostitutivi, sta comunque causando non pochi disagi ai pendolari, per spostamenti che riguardano prevalentemente i vacanzieri”. Così Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S al Senato e componente della commissione Lavori pubblici e Trasporti.

“Nondimeno, – continua – la sicurezza e la buona gestione delle infrastrutture ferroviarie sono fondamentali e vengono prima di ogni cosa. Possiamo quindi tollerare questa interruzione, ancorché disagevole per molti, affinché si abbia al più presto una rete più efficiente e sicura. Il nostro auspicio si traduce inevitabilmente in un invito a Trenitalia, affinché i lavori si concludano nei tempi programmati, senza ritardi che andrebbero a causare non poche criticità a partire da settembre, con la ripresa di tutti gli spostamenti ordinari”.